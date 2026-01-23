Politik

Der Verfassungsschutz ist besorgt wegen gewaltbereiter Linker, im Bund ebenso wie in Bayern. (Foto: dpa/Panama Pictures, Christoph Hard)

23.01.2026

Unterschätzte Gefahr

Linksextremismus in Bayern

Der massive Stromausfall in Berlin hat die Gefahr durch linksextremistische Anschläge ins Bewusstsein gerückt – auch in Bayern. 
Der Brandanschlag auf eine Kabelbrücke in Lichterfelde hat zu Jahresbeginn 45.000 Haushalte von Strom, Heizung und Internet abgeschnitten. Ein Beweis für die Anfälligkeit kritischer Infrastruktur in Deutschland. Und: für die Gefahr durch Linksextremismus.

Denn zur Tat bekannt hat sich die sogenannte Vulkangruppe, die schon zuvor Brandanschläge auf Strom- und Datenleitungen verübt haben soll. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kündigte daraufhin an, den Verfassungsschutz stärker auf linke Extremisten auszurichten. Und tatsächlich ist die Zahl der Straf- und Gewalttaten in dem Bereich zuletzt kräftig gestiegen: Zählte der Verfassungsschutz 2023 noch 4248 linksextremistisch motivierte Delikte, waren es im Jahr darauf 5857. Und dieser Trend hat sich auch 2025 fortgesetzt, wie die Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD zeigt.

In Bayern ist es etwas anders

In Bayern sieht die Lage auf den ersten Blick etwas anders aus. Hier sank die Zahl linksextremistischer Straftaten 2024 im Vergleich zum Vorjahr von 378 auf 272; fast drei Viertel waren Sachbeschädigungen. Ebenfalls einen Rückgang gab es bei den linksextremistischen Gewalttaten – auf nur noch 16 Delikte im Jahr 2024.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass der Linksextremismus auch im Freistaat auf dem Vormarsch ist. So stieg laut bayerischem Verfassungsschutzbericht die Zahl der Autonomen und Anarchisten im Vergleich zu 2023 von 800 auf 870. Ähnlich sah es bei den „gewaltorientierten Personen“ in der linken Szene aus: Hier gab es einen Zuwachs von 840 auf 920. „Die Gewaltbereitschaft der linksextremistischen Szene ist unverändert hoch“, teilt das Landeskriminalamt mit. „Die Hemmschwelle, auch schwere Straftaten zu begehen, ist deutlich gesunken.“

Bei der Frage nach den Gründen für den Anstieg von autonomen und gewaltbereiten Linksextremisten verweist eine Sprecherin des bayerischen Innenministeriums auf den Antifaschismus, der „seit jeher einen besonderen Schwerpunkt der Agitation“ bilde. Vor allem seit den Wahlerfolgen der AfD sehe sich die Szene „in diesem Themenfeld besonders gefordert“.

Raum München im Fokus

Bei linksextremistischen Angriffen auf die Infrastruktur im Freistaat lag der Schwerpunkt laut Innenministerium auch 2024 auf dem Raum München. Hier gab es, wie schon in den Vorjahren, mehrere Anschläge etwa auf Kabelschächte und Baumaschinen. Großes Aufsehen erregte eine Brandstiftung auf dem Gelände der Polizeiinspektion Untermenzing, in deren Folge vor knapp einem Jahr 23 Fahrzeuge vernichtet wurden. Vier Monate später folgte ein weiterer Anschlag auf die Reiterstaffel der Polizei in Trudering, bei dem ebenfalls ein Millionenschaden entstand. Eine „linksextremistische Tatmotivation“ könne nicht ausgeschlossen werden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft München mit. Bereits nach der Tat in Untermenzing hatte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) vermutet, „dass es sich um einen politisch motivierten Anschlag aus dem linksextremen Lager handelt“.

Angesichts des Stromausfalls in Berlin ist man jedenfalls auch im Freistaat gewarnt, obwohl den Sicherheitsbehörden derzeit „keine konkreten Hinweise hinsichtlich möglicher Anschläge aus dem linksextremistischen Bereich auf Einrichtungen der kritischen Infrastruktur vorliegen“, teilt das Innenministerium mit. Derweil heißt es beim Landeskriminalamt, dass die Gefahr durch derartige Angriffe bundesweit gestiegen sei, „wovon auch Bayern betroffen ist“.
(Patrik Stäbler)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Bundesländer zusammenlegen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz