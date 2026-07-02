Politik

Das Bundesverfassungsgericht hält das Verbot von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild für verfassungsgemäß. Zwei der acht Richter des Senats widersprachen der Mehrheitsentscheidung jedoch in einer abweichenden Meinung. (Foto: dpa/Johannes Neudecker)

02.07.2026

Verbot von Kindersexpuppen bleibt, aber sogar Richter uneins

Kein Kind wird direkt geschädigt, trotzdem drohen Haftstrafen für Puppenbesitz. Warum Fachleute das Verbot kritisieren – die Mehrheit des Bundesverfassungsgerichts es aber anders sieht

Wie kontrovers das Verbot von Sexpuppen mit kindlichem Aussehen diskutiert wird, zeigt sich auch in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Sechs der acht Richterinnen und Richter des Zweiten Senats – und damit die ausschlaggebende Mehrheit – befinden die Regelung für vereinbar mit dem Grundgesetz. Zwei sind dagegen.

Richter Thomas Offenloch hält seine abweichende Meinung sogar schriftlich fest und spricht von „Moralgesetzgebung ohne hinreichend rationale Grundlage“. Rückendeckung bekommt er von Fachleuten aus Justiz und Sexualforschung. Es ist ein emotionales Thema um Tabus und Kinderschutz.

Gericht bestätigt das Verbot

Konkret geht es um Paragraf 184l im Strafgesetzbuch, das Verbot des Inverkehrbringens, Erwerbs und Besitzes von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild. Als Teil des Gesetzes zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder trat es im Juli 2021 in Kraft – initiiert von den damaligen Koalitionsfraktionen von CDU/CSU und SPD, beschlossen auch mit AfD-Stimmen.

Für Hersteller und Verkäufer sind Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafen vorgesehen. Käufern und Besitzern drohen bis zu drei Jahre Haft oder Geldstrafen. Folgen hat die Gesetzesverschärfung schon: 185 Fälle zu Paragraf 184l listet die Polizeiliche Kriminalstatistik bis 2025 auf.

Warum die Mehrheit das Gesetz stützt

Die Mehrheit des Karlsruher Senats folgte in der Argumentation jener der Gesetzgeber: Zum einen könnte die Nutzung und Verbreitung von Sexpuppen mit kindlichem Erscheinungsbild die Gefahr realer sexueller Übergriffe auf Kinder erhöhen. Zum anderen könnte dies zu einer Objektifizierung von Kindern als jederzeit und für jeden verfügbare Sexualobjekte führen.

Beides sind aus Sicht des Gerichts plausible Annahmen des Gesetzgebers. Damit gehe es nicht nur um den unantastbaren Kernbereich privater Lebensgestaltung. Und da der Staat verpflichtet sei, die körperliche, psychische und sexuelle Integrität von Kindern zu schützen, überwiege dieser Aspekt den Eingriff in das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.

Der Gesetzgeber habe „von seinem Einschätzungsspielraum in vertretbarer Weise Gebrauch gemacht“, heißt es in dem Beschluss. Der Senat weist zwei Verfassungsbeschwerden zurück. (Az. 2 BvR 1096/22, 2 BvR 1097/22)

Kritik an wissenschaftlicher Grundlage

Das Gericht räumt ein, dass sich aus wissenschaftlichen Studien keine eindeutigen Aussagen zu den Wirkungen einer Nutzung kindlicher Sexpuppen entnehmen lassen. Und dass die angenommene Wirkung „nicht zwangsläufig und auch nicht bei allen oder auch nur den meisten Nutzern vermutet werden kann“. Dennoch sei das Verbot „geeignet, erforderlich und insbesondere angemessen“, um die damit verfolgten Zwecke zu erreichen.

Genau hier aber haken Richter Offenloch und Expertinnen und Experten für das Thema Pädophilie ein. Aus Offenlochs Sicht fehlt es für das Verbot an einer hinreichend tragfähigen Grundlage. Auch hält er die Annahme für konstruiert, der Umgang mit Sexpuppen mit kindlichen Zügen könne zur (vermeintlichen) gesellschaftlichen Akzeptanz der Sexualisierung von Kindern beitragen oder die Gefahr erhöhen, dass Kinder Opfer sexualisierter Gewalt werden.

Sexuelle Kontakte von Erwachsenen mit Kindern seien in der allgemeinen gesellschaftlichen Wahrnehmung ein absolutes Tabu und zurecht mit hohen Strafen belegt, betont Offenloch. Allerdings macht es aus seiner Sicht einen erheblichen Unterschied, ob man für sich alleine mit solchen Puppen masturbiert – oder tatsächlich übergriffig wird und sich an Kindern vergeht.

Fachleute sehen offene Fragen

Rechtsanwältin Jenny Lederer, die sich schon im Gesetzgebungsverfahren bei einer Anhörung im Bundestag kritisch geäußert hatte, erklärte, dass Menschen mit sexuellem Interesse an Kindern ihre Präferenz nie legal ausleben könnten, weil dies unstreitig und unzweifelhaft strafbewehrt sei. Da auch der Rückgriff auf kinderpornographische Inhalte kriminalisiert ist, hätten Puppen als Ersatz dienen können – ohne dass tatsächlich Kinder Opfer werden.

„Letztlich werden Fantasien bestraft“, hatte sie der Deutschen Presse-Agentur gesagt. „Kein Kind wird geschädigt, keines gefährdet.“ Die Vorschrift werde Menschen nicht gerecht, die gerade kein Täter, keine Täterin werden wollten. Fraglich ist aus juristischer Perspektive zum Beispiel auch, wann ein „kindliches Erscheinungsbild“ vorliegt, wie es in einer Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins von 2024 zur Modernisierung des Strafgesetzbuchs heißt.

Forschung sieht Nachteile durch das Verbot

Aus wissenschaftlicher Sicht ist kaum zu sagen, ob das Verbot etwas bringt. Forschende vom Institut für Forensische Psychiatrie und Sexualforschung an der Uni Duisburg-Essen etwa haben Aussagen von 40 Betroffenen des Verbots ausgewertet. Sie hätten von einer Zunahme problematischer Verhaltensweisen berichtet wie erneutem Anschauen von Missbrauchsabbildungen.

Für sie sei eine Möglichkeit weggefallen, Sexualität legal auszuleben. „Aus Sicht der Betroffenen wirkt sich das Verbot von Kindersexpuppen negativ auf ihr Leben und das Risiko für sexualisierte Gewalt gegen Kinder aus“, heißt es in der Schlussfolgerung in einem Artikel für die „Zeitschrift für Sexualforschung“.

„Als Gesellschaft müssen wir anerkennen, dass es uns gegenwärtig nicht gelingt, sexuellen Kindesmissbrauch zu verhindern“, erklärte Professor Johannes Fuß von der Uni Duisburg-Essen nach Bekanntgabe des Beschlusses. „Unsere Verbote und unsere Präventionsarbeit sind unzureichend.“

Der Opferschutz zwingt die Forschung laut Fuß dazu, auch unkonventionelle präventive Ansätze wissenschaftlich zu prüfen. Die Befragung habe etwa gezeigt, dass manche Betroffene durch die Puppennutzung das Interesse an realen Kindern verlieren. „Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zementiert nun jedoch eine Rechtslage, welche die wissenschaftliche Klärung dieser Möglichkeit in Deutschland massiv erschwert.“ (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Reservisten in Friedenszeiten zum Dienst verpflichten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz