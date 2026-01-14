Verdi-Streiks im öffentlichen Dienst in Bayern

In Bayern haben Arbeitnehmervertreter für heute zu Warnstreiks im Öffentlichen Dienst aufgerufen. Laut der Gewerkschaft Verdi sind die Oberpfalz und Mittelfranken betroffen. Bestreikt werden etwa das Universitätsklinikum in Regensburg sowie die Uni in der Domstadt. Und auch in der Regierung der Oberpfalz, dem Wasserwirtschaftsamt und dem Landesamt für Denkmalsschutz gibt es den Angaben zufolge Arbeitsniederlegungen.

In Nürnberg und Erlangen kommt es nach Angaben der Gewerkschaft zu Aktionen beim Wasserwirtschaftsamt, an den Hochschulen und der Uniklinik in Erlangen. Verdi fordert 7 Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 300 Euro – derzeit findet die nächste Verhandlungsrunde zwischen den Bundesländern und Gewerkschaften statt. (till/BSZ)