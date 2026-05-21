Viel Streit, viele Posten, viele Fragen offen

Die AfD-Fraktion im Bundestag hat mit Alice Weidel und Tino Chrupalla bereits eine Doppelspitze, die Landtags-AfD in Bayern nun ebenfalls. Diese Woche wählte die Fraktion bei einer turnusmäßigen Abstimmung Katrin Ebner-Steiner (47) und Ulrich Singer (49) zu ihren Vorsitzenden. Ebner-Steiner hatte zuvor den alleinigen Vorsitz inne, Singer amtierte vor der Landtagswahl 2023 als Chef.



Geplant war die Konstellation einer Doppelspitze keineswegs. Eine Gruppe um Singer hatte vor, diesen als alleinigen Vorsitzenden zu installieren, um die umstrittene Ebner-Steiner abzulösen.

Pattsituation bei der Wahl- danach wurde es bizarr

Es kam anders. Die Abstimmung ergab eine Pattsituation. Danach herrschte Chaos. Ein Teilnehmer berichtet, es sei im Anschluss eine bizarre Debatte darüber entbrannt, ob eine einfache Mehrheit eines der beiden Kandidaten erreicht wurde. Was ja offensichtlich nicht der Fall war. Weil die Sitzung zeitlich beschränkt war, habe man bewusst Zeitdruck erzeugt, zudem erwartet, dass niemand den Saal verlässt und dann hektisch die Lösung eines „künstlich aufgeblähten Vorstands“ ersonnen. 24 der 32 Abgeordneten stimmten dafür.



Tatsächlich gibt es jetzt fünf Vizevorsitzende: Richard Graupner und Johannes Meier wie bisher plus Gerd Mannes, Benjamin Nolte und Andreas Winhart. Parlamentarischer Geschäftsführer bleibt Christoph Maier, er erhält mit Markus Walbrunn aber einen Vize.

Reibungslos wird das keineswegs laufen



Singer sagt, er gehe davon aus, dass „die Zusammenarbeit reibungslos laufen wird“. Die Aufgabenverteilung zwischen dem sachlich und verbindlich auftretenden Juristen und der krawalligen Ebner-Steiner ist aber noch nicht geregelt. Zudem ist die Wut auf Ebner-Steiner in Teilen der Fraktion groß. Es gehe dabei nicht um Inhaltliches, sagt ein AfDler der BSZ. Sondern vor allem um deren Führungsstil. Die Rede ist von Selbstherrlichkeit, Mitarbeitermobbing, eigenwilliger Ausgabengestaltung und schlechter Öffentlichkeitsarbeit.



Singer und Co haben einiges zu tun, um Arbeitsweise und Außenwirkung der Fraktion neu auszurichten. Reibungslos läuft das bestimmt nicht.

(Waltraud Taschner)

