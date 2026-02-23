Wer wird der neue Chef der deutschen Bischöfe?

In Würzburg beginnt am Montag die Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Dieses Mal hat das Treffen besondere Bedeutung, weil die Bischöfe am Dienstag einen neuen Vorsitzenden wählen wollen. Der bisherige Vorsitzende Georg Bätzing gibt seinen Posten nach sechs Jahren auf.



Bätzing war 2020 an die Spitze der Bischofskonferenz gewählt worden und hätte nach sechsjähriger Amtszeit nun zur Wiederwahl antreten müssen. Gegen den Limburger Bischof hatte sich zunehmend Widerstand formiert. Der 64-Jährige ist entschiedener Befürworter eines Reformkurses in der katholischen Kirche.

Ausgang der Wahl gilt als offen

Offizielle Nachfolge-Kandidaten gibt es nicht, die Wahl des neuen Vorsitzenden gilt als offen.



Oberhirten, die immer wieder genannt werden, sind: Udo Bentz aus Paderborn, Peter Kohlgraf aus Mainz, Franz-Josef Overbeck aus Essen, Heiner Wilmer aus Hildesheim und Michael Gerber aus Fulda, der sich allerdings noch von einer schweren Erkrankung erholt. (dpa)

