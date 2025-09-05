Politik

05.09.2025

Zoff um die Erbschaftsteuer: Was gerecht ist

Ein Kommentar von Waltraud Taschner

Die üblichen Verdächtigen stöhnen auf: Erbschaftsteuer regionalisieren, gar abschaffen? Geht ja gar nicht, so SPD, Linke, Grüne und selbst Teile der Union. Damit würde man „nur die Reichsten der Reichen weiter entlasten“, meint der bayerische Grüne Tim Pargent.

Das Thema Erbschaftsteuer ist seit jeher vermintes Terrain, über das ebenso unsachlich diskutiert wird wie über Migration und Sozialleistungen.

Die Kritiker wissen genau, wie ungleich die Immobilienpreise innerhalb Deutschlands verteilt sind

Fakt ist, dass keineswegs nur die Superreichen von einer Regionalisierung der Erbschaftsteuer profitieren würden, wie sie CSU-Chef Söder jetzt vorgeschlagen hat. Natürlich kennen alle Kritiker die deutschlandweiten Immobilienpreise und wissen, dass es nicht gerecht sein kann, wenn für ein Einfamilienhaus im Großraum München der gleiche Steuerfreibetrag gilt wie für eine Immobilie in Ostfriesland. Pro Kind sind es 400 000 Euro.

Warum sollen Kinder für ein  geerbtes Elternhaus überhaupt Steuern zahlen?

Tatsächlich stellt sich die Frage, weshalb Kinder überhaupt Steuern zahlen sollen, wenn sie das Elternhaus erben – das Vater und Mutter oft mit mühsam gespartem und bereits versteuertem Geld und unter Verzicht eines luxuriösen Lebens angeschafft haben.

Und natürlich könnte man bei der Erbschaftsteuer durchaus differenzieren, etwa weitere Immobilien im Familienbesitz, große Barvermögen oder Unternehmensanteile anders besteuern.

Gerechtigkeitsfragen von ganz anderer Dimension stellen sich beim Thema Bürgergeld: Sehr viele Menschen, übrigens auch SPD-nahe, haben kein Verständnis dafür, wenn auch diejenigen, die nie in unser Sozialsystem eingezahlt haben oder nicht legal hier sind, dessen Leistungen voll in Anspruch nehmen dürfen. Und wer würde sagen, dass der Länderfinanzausgleich noch gerecht austariert ist?
Fast 10 Milliarden Euro hat Bayern im Jahr 2024 dafür ausgegeben, bei einem Haushaltsvolumen von 74 Milliarden. Weil Bayern erfolgreicher und reicher ist als andere Länder. Zum Lohn muss es die weniger erfolgreichen immer stärker alimentieren, darf aber seine eigenen Bürgerinnen und Bürger bei Erbschaften nicht entlasten. Darüber muss man reden.

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll eine Helmpflicht für Pedelecfahrer eingeführt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!