Politik

Bald ist Schulbeginn. Es warten etliche Probleme. (Foto: dpa, Balk)

06.09.2026

Zu wenig Lehrkräfte: Den Mittelschulen drohen Streichungen

An Bayerns Schulen gibt es immer mehr Schülerinnen und Schüler, aber nicht mehr Lehrkräfte: Wie soll das nur gutgehen?

Das neue Schuljahr in Bayern startet in gut einer Woche – und es gibt einige Herausforderungen. Es werden Tausende Schülerinnen und Schüler mehr als bisher erwartet – während der Freistaat mit Verweis auf die Haushaltslage keine zusätzlichen Stellen geschaffen hat. Gleichzeitig steigt der Förderbedarf immer weiter. Die Unterrichtsqualität dürfte darunter leiden – die Attraktivität des Berufs auch.

1,76 Millionen Kinder und Jugendliche gingen im abgelaufenen Schuljahr zur Schule. 20.000 mehr sind es nach Prognosen des Kultusministeriums ab 15. September – erst kommende Woche veröffentlicht das Ministerium die aktuellen Zahlen. Unterrichtet werden sie wohl von rund 163.000 Lehrkräften. So viele waren es im vergangenen Schuljahr – und wegen eines Stellenmoratoriums dürfen lediglich Lehrkräfte, die beispielsweise in den Ruhestand gegangen sind, ersetzt werden.

Selbst das Kultusministerium spricht auf Anfrage von einer „zusätzlichen Herausforderung“ durch das Moratorium. Schon jetzt gibt es laut der gerade erst erschienenen Prognose zum Lehrereinstellungsbedarf etliche Lücken. 610 Stellen fehlen in diesem Jahr, bis Ende des Jahrzehnts wird die Deckungslücke über 2000 Vollzeitstellen betragen. Am meisten fehlen Lehrkräfte in den Mittelschulen. Also dort, wo gleichzeitig der größte Förderbedarf wäre. Nur an Grundschulen gibt es auf absehbare Zeit keinen Mangel. Ein Sprecher des von Anna Stolz (Freie Wähler) geführten Kultusministeriums betont, dem Ministerium sei es ein wichtiges Anliegen, den Unterricht an allen Schulen im Freistaat sicherzustellen. „Dies ist in den vergangenen Schuljahren trotz angespannter Personalsituation immer gelungen.“ 

3 Prozent Unterrichtsausfall

Das sehen nicht alle so. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands (BLLV), verweist auf 3 Prozent Unterrichtsausfall in den Mittelschulen schon im Schuljahr 2024/25. Fehlen mehr Lehrkräfte, dürfte noch mehr Unterricht ausfallen. Besonders Mittelschulen müssten Klassen zusammenlegen und sicher auch Angebote zusammenstreichen. Etwa zusätzlichen Förderunterricht, Arbeitsgemeinschaften – und weitere Angebote, bei denen womöglich auch einmal Kinder, die sonst wenig Erfolgserlebnisse haben, brillieren könnten. „Das werden wir teuer bezahlen“, sagt Fleischmann. „Weil die Kinder die Abschlüsse nicht schaffen werden. In vier, fünf Jahren werden wir’s merken.“

Denn es sind nicht nur mehr Schülerinnen und Schüler, auch der Förderbedarf nimmt immer weiter zu. Gründe gibt es viele: die enorme Zuwanderung von Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine und anderen Ländern in den vergangenen Jahren, die oft Traumata mit sich brachten und die die deutsche Sprache nicht beherrschen. Dazu Schülerinnen und Schüler, die noch mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben, die aktuellen Krisen verarbeiten müssen und auch zunehmend mit Armut konfrontiert sind. Und natürlich deutlich verminderte Aufmerksamkeitsspannen durch Social Media.

Die Zahlen sind dramatisch: Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf stieg an den Mittelschulen vom Schuljahr 2019/20 bis zum Schuljahr 2024/25 um 33 Prozent, bei Realschulen um 50 Prozent und an Gymnasien sogar um 83 Prozent. Auch die Zahl der Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, hat enorm zugenommen. Fast die Hälfte sind es inzwischen an der Mittelschule, 19 Prozent an der Realschule und 16 Prozent am Gymnasium.
„Wer an Bildung spart, spart an der falschen Stelle“, sagt Michael Schwägerl, Vorsitzender des Bayerischen Philologenverbands. Gerade in Zeiten großer gesellschaftlicher Veränderungen bräuchten Schulen „verlässliche Rahmenbedingungen, ausreichend Personal und die notwendige Unterstützung, um ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag erfüllen zu können“.

Lehramtstudium wird immer unattraktiver

Immerhin: Das Stellenmoratorium soll im nächsten Jahr nicht mehr für Lehrkräfte gelten. Die Frage ist nur, ob sich noch genügend Nachwuchs findet, um die Stellen zu besetzen. Seit Jahren geht das Interesse am Lehramtsstudium zurück. Seit dem Wintersemester 2014/15 gab es schulartübergreifend einen Rückgang um 5 Prozent. Das immer noch beliebte Grundschullehramtsstudium beschönigt allerdings die Zahlen. So sieht es in den anderen Schularten aus: Realschule minus 17 Prozent, Gymnasium minus 24 Prozent und Mittelschule sogar minus 41 Prozent.

Dass man dringend etwas an der Attraktivität des Studiums verbessern muss, hat auch die Staatsregierung erkannt. Im Spätsommer/Frühherbst will das Kultusministerium ein Konzept „zur Weiterentwicklung des Lehramtsstudiums“ veröffentlichen, wie ein Sprecher erklärt.

„Wichtig ist für mich, dass wir damit gute Rahmenbedingungen schaffen, mehr junge Menschen für den Lehrerberuf gewinnen und sie gleichzeitig bestmöglich auf die vielfältigen Anforderungen des Schulalltags vorbereiten“, sagt Peter Tomaschko (CSU), der Vorsitzende des Ausschusses für Bildung und Kultus des Landtags. Man müsse das Lehramtsstudium attraktiv und zukunftsfest weiterentwickeln. Eine Reform dürfe sich aber nicht in neuen Strukturen und Modellversuchen erschöpfen, sagt Oskar Atzinger, bildungspolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. „Das Lehramtsstudium muss stärker auf die tatsächlichen Anforderungen des Lehrerberufs vorbereiten.“

Nicole Bäumler, die bildungspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, befürchtet, dass es eher zu einem Reförmchen kommen wird. „Für uns als SPD ist die Richtung klar: ein schulartübergreifendes Grundstudium, mehr Praxis von Anfang an“, sagt sie. Doch die Staatsregierung halte an der schulartspezifischen Ausbildung und am zentralen ersten Staatsexamen fest – was die nötige Flexibilität blockiere. (Thorsten Stark)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es eine Sondersteuer für Superreiche geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz