Arbeitslosigkeit in Bayern so hoch wie seit fast zwei Jahrzehnten nicht mehr

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 5.464 auf 310.795 Menschen gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,0 Prozent, das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als im November. Im Vergleich zum Dezember 2024 gab es zum Jahresende 2025 17.606 mehr arbeitslose Menschen im Freistaat.

"Der bayerische Arbeitsmarkt kann sich auch im Dezember nicht erholen", sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Schmitz, laut Mitteilung. "Wir verzeichnen erneut einen Höchstwert bei den Arbeitslosenzahlen." Die Arbeitslosigkeit sei zum Jahresende so hoch wie seit fast 20 Jahren nicht mehr.

Die Zahl der bei der Arbeitsagentur gemeldeten freien Stellen sei deutlich zurückgegangen, sagte Schmitz weiter. Und: Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten wachse nicht mehr. (dpa)