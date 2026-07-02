Bayerisches Handwerk bekommt mehr Auszubildende

Das bayerische Handwerk findet wieder mehr Auszubildende. Bis Ende Juni wurden bereits mehr als 13.300 Lehrverträge für das im Herbst beginnende Ausbildungsjahr geschlossen, wie der Bayerische Handwerkstag (BHT) mitteilt. Das sind 8,3 Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr – dabei hatten schon die damaligen Zahlen einen deutlichen Anstieg gezeigt.

"Krisenfeste Perspektive"

„Unsere Betriebe bieten jungen Menschen eine krisenfeste Perspektive“, sagt BHT-Hauptgeschäftsführer Frank Hüpers. Man bilde trotz Konjunkturschwäche konsequent aus. „Wir freuen uns, dass sich viele junge Leute dafür entscheiden, im Handwerk ins Berufsleben zu starten.“ (dpa)