Erstmals Frau an der Spitze des Fränkischen Weinbauverbands

Die Nebenerwerbswinzerin und CSU-Landtagsabgeordnete Barbara Becker führt als erste Frau den Fränkischen Weinbauverband. Die Organisation macht sich für die Interessen von etwa 3.400 Winzerinnen und Winzern stark. Becker folgt auf Artur Steinmann, der seit 2009 dem Verband vorstand und nun deren Ehrenpräsident ist.



Nach Verbandsangaben ist das Weinanbaugebiet Franken etwa 6.300 Hektar groß. Jährlich werden dort etwa 400.000 Hektoliter Wein erzeugt. Die Anbaufläche erstreckt sich in etwa von Bamberg bis Aschaffenburg. Im vergangenen Jahr gab es frankenweit einen durchschnittlichen Ertrag für die Anbauer.

In Winzerfamilie geboren

Becker steht nun deutschlandweit als erste Frau an der Spitze eines Weinbauverbands, wie Geschäftsführer Hermann Schmitt nach der Wahl in Ochsenfurt sagte. Die heutige selbstständige Unternehmensberaterin wurde 1969 in Schweinfurt in eine Winzerfamilie geboren. Beckers Amtszeit dauert vier Jahre, danach wird bei einer Mitgliederversammlung neu gewählt. Seit 2018 ist sie im Bayerischen Landtag. (dpa/BSZ)