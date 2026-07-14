Wirtschaft

Christian Lau. (Foto: VDMA Bayern)

14.07.2026

Europa gewinnt als Absatzmarkt an Bedeutung

Der Umsatz des bayerischen Maschinen- und Anlagenbaus wuchs 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen

Das Geschäftsjahr 2025 des bayerischen Maschinen- und Anlagenbaus war von zwei gegensätzlichen Entwicklungen geprägt, so Christian Lau, Vorstandsvorsitzender VDMA Bayern. Einerseits verzeichnete die Branche ein solides Umsatzwachstum, andererseits verschlechterten sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Jahresverlauf zunehmend. Der gestiegene Umsatz spiegelt dabei laut Lau vielfach noch die Abarbeitung bestehender Auftragsbestände wider.

Die Branche steigerte ihren Umsatz 2025 auf 70 Milliarden Euro und verzeichnete damit nominal ein Plus von rund 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Davon wurden 46,7 Milliarden Euro (+ 11,2 Prozent) im Ausland erwirtschaftet, das entspricht 67,1 Prozent des Gesamtumsatzes. Damit bleibt der Maschinen- und Anlagenbau, so Lau, eine der internationalsten Branchen Bayerns.
Auch der Blick auf das laufende Jahr macht den VDMA-Vorstandsvorsitzenden vorsichtig optimistisch: Von Januar bis Mai 2026 stieg der Auftragseingang um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Treiber war vor allem das Auslandsgeschäft, das um 7 Prozent zulegte. Besonders stark entwickelten sich die Nicht-Euro-Länder mit einem Plus von 15 Prozent, während die Bestellungen aus den Euro-Ländern um 11 Prozent unter dem Vorjahreswert lagen. Sorgenkind ist auch das Inlandsgeschäft, denn dieses blieb mit einem Minus von 8 Prozent ebenfalls hinter den Erwartungen zurück.

Die Europäische Union bleibt der wichtigste Absatzmarkt für den bayerischen Maschinen- und Anlagenbau, betonte Lau. Während sich die Exporte in die EU-27 2025 bei 17,1 Milliarden Euro stabilisierten, gingen die Ausfuhren in die beiden wichtigsten Einzelmärkte USA und China zurück. Die Exporte in die USA sanken um 7,3 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro, die Ausfuhren nach China um 12,1 Prozent auf knapp 3,3 Milliarden Euro. Trotz der rückläufigen Exportzahlen bleibt die Einschätzung des chinesischen Marktes der befragten Unternehmen der Branche überwiegend stabil.

„Die internationale Lage bleibt herausfordernd. Umso wichtiger sind offene Märkte, verlässliche Handelsbeziehungen und neue Freihandelsabkommen. Sie stärken die Resilienz unserer Unternehmen und eröffnen zusätzliche Wachstumschancen“, betonte Lau.

Mangel an Aufträgen

Trotz einiger positiver Impulse ist die Situation vieler Unternehmen weiterhin schwierig. Das aktuelle Geschäftsklima wird von den bayerischen Unternehmen überwiegend verhalten bewertet. Nur 22 Prozent der Befragten stufen ihre Situation als gut oder sehr gut ein. Die Mehrheit von 53 Prozent bewertet die Geschäftslage als befriedigend. Rund ein Viertel berichtet von einer schlechten oder sehr schlechten Geschäftslage.

Zugleich bleibt der Ausblick für die kommenden Monate gedämpft, so der VDMA-Vorsitzende. 74 Prozent der Unternehmen rechnen mit einer unveränderten Geschäftslage. Nur 15 Prozent erwarten eine Verbesserung, während rund jedes zehnte Unternehmen von einer weiteren Verschlechterung ausgeht.

Besonders deutlich wird die angespannte Situation laut Lau beim Blick auf die Produktionshindernisse: Knapp 60 Prozent der Betriebe berichten aktuell von einem Mangel an Aufträgen. Die Kapazitätsauslastung der Maschinen liegt im Schnitt bei weniger als 80 Prozent und damit auf dem niedrigsten Wert seit den Pandemiejahren 2020 und 2021. Auch die Beschäftigung entwickelte sich 2025 rückläufig: Mit rund 222 000 Mitarbeitenden bleibt der Maschinen- und Anlagenbau zwar größter industrieller Arbeitgeber Bayerns, die Zahl der Beschäftigten sank jedoch leicht (– 2,5 Prozent) gegenüber dem Vorjahr.

Vor diesem Hintergrund fordert der VDMA Bayern entschlossenes Handeln von Politik und Verwaltung. „Die jüngsten Beschlüsse des Koalitionsausschusses setzen mit dem geplanten Abbau von Berichtspflichten, der Ausweitung der sachgrundlosen Befristung und der Abschaffung der telefonischen Krankschreibung einzelne richtige Impulse. Jetzt kommt es darauf an, diese Maßnahmen schnell umzusetzen“, sagte Lau.

Gleichzeitig kritisierte der VDMA-Chef, dass entscheidende Reformen jedoch weiterhin ausbleiben. „Die Flexibilisierung des Arbeitszeitrechts wurde erneut vertagt, obwohl unsere Unternehmen dringend zeitgemäße Regelungen benötigen. Gleichzeitig belasten dauerhaft hohe Sozialversicherungsbeiträge den industriellen Mittelstand erheblich. Wer Investitionen und Beschäftigung in Deutschland sichern will, muss hier konsequent nachsteuern und den Unternehmen wieder mehr Freiräume verschaffen.“

Die Beschlüsse der Koalition würden zeigen, so Lau, dass es nicht an Problembewusstsein fehlt – vielmehr müssten die angekündigten Reformen nun konsequent umgesetzt und „an entscheidenden Stellen mutig“ ergänzt werden.

Große Chancen für mehr Wachstum sieht der Verband in der industriellen Nutzung von Künstlicher Intelligenz. „Der Einsatz von Industrial AI wird entscheidend dafür sein, wie erfolgreich unsere Industrie künftig im globalen Wettbewerb bestehen kann. Bayern verfügt über das Know-how, die Innovationskraft und die industrielle Basis, um hier eine führende Rolle einzunehmen“, sagte Lau.

Der VDMA Bayern blickt insgesamt mit Zuversicht nach vorne. Denn trotz der aktuellen Unsicherheiten gebe es gute Gründe für Zuversicht, betonte Lau. Entscheidend werde nun sein, dass Politik und Verwaltung die richtigen Voraussetzungen schaffen. „Reformen müssen nicht nur angekündigt, sondern konsequent, schnell und praxisnah umgesetzt werden. Denn: Innovation allein reicht nicht – sie braucht verlässliche und wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen.“ (Friedrich H. Hettler)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Sollen Arbeitgeber Jobs länger befristen dürfen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz