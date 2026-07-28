Fehlende Fördermittel bremsen Wohnungsbau in Bayern aus

In Bayern können tausende geplante Wohnungen wegen fehlender Zuschüsse nicht gebaut werden. Nach einer internen Umfrage des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen haben 127 Mitgliedsfirmen seit 2024 eine Milliarde Euro an Fördermitteln beantragt, doch davon bewilligt wurden demnach nur gut 37 Prozent. Die Nachfrage ist demnach deutlich höher als das zur Verfügung stehende Geld. Dies führt laut VdW Bayern auch dazu, dass etliche Unternehmen ihre Anträge verschoben haben oder diese gar nicht erst stellen. Allein dies betrifft demnach Pläne für rund 1.200 Wohnungen.

Der Verband vertritt 500 bayerische Wohnungsunternehmen, überwiegend sozial orientierte Genossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen. Die 127 Unternehmen, die sich an der internen Umfrage beteiligten, haben demnach insgesamt 236.000 Wohnungen in ihrem Bestand. Die Wartelisten der Bewerber werden laut VdW Bayern länger und länger, mittlerweile warten nach Angaben des Verbands 68.000 Haushalte auf eine Wohnung. Verbandsdirektor Hans Maier beklagte häufige Änderungen der Förderrichtlinien: „Bezahlbarer Wohnungsbau braucht vor allem Verlässlichkeit“, sagte Maier.

Unternehmen beklagen weitere Hürden

Fehlende Zuschüsse und wechselnde Vorgaben sind demnach aber nur eines der Probleme. Viele Unternehmen beklagten laut VdW Bayern lange Bearbeitungszeiten der Anträge, unklare Entscheidungswege und Prioritäten der Behörden sowie Bauvorschriften, die die Kosten weiter in die Höhe treiben. (dpa)