Wirtschaft

Der US-Technologiekonzern Google muss die Veröffentlichung dreidimensionaler Luftbildaufnahmen eines privaten Wohngrundstücks auf seinen Diensten Google Earth und Google Maps unterlassen. (Foto: dpa/CHROMORANGE, Michael Bihlmayer)

20.10.2026

Gericht untersagt Luftbildaufnahmen bei Google Maps

Ein Familienvater aus Frankfurt will, dass das Grundstück seines Wohnhauses nicht bei Google Earth oder Google Maps zu sehen ist - und klagt. Was sagt das Gericht dazu?

Der US-Technologiekonzern Google muss die Veröffentlichung dreidimensionaler Luftbildaufnahmen eines privaten Wohngrundstücks auf seinen Diensten Google Earth und Google Maps unterlassen, sofern der Eigentümer dem widerspricht. Das hat die 3. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt am Main entschieden (Az.: 2-03 O 388/25). Das Urteil bringt eine neue Dynamik in den langjährigen Streit um den Datenschutz bei digitalen Kartendiensten. Google kündigte an, Rechtsmittel einzulegen.

Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts

Kläger in dem Verfahren ist ein Familienvater, der mit seiner Frau und seinen Kindern ein Wohnhaus in Frankfurt am Main bewohnt. Nach Auffassung des Gerichts verletzen die detaillierten 3D-Aufnahmen des Anwesens den Kläger in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht.

"Niemand muss es hinnehmen, dass Luftbildaufnahmen seines bewohnten Grundstücks ohne seine Zustimmung weltweit öffentlich verbreitet werden, jedenfalls wenn Grundstücksbereiche abgebildet werden, die öffentlichen Blicken entzogen sind", begründete die Kammer ihre Entscheidung. Die fraglichen Aufnahmen zeigten insbesondere auch den rückwärtigen Bereich des Anwesens, der von der Straße aus für Passanten nicht einsehbar ist. Der persönliche Rückzugsbereich erstrecke sich auf das gesamte befriedete Grundstück. Aus den Bildern ließen sich Rückschlüsse auf die persönliche Lebensweise ziehen und zudem potenzielle sicherheitsrelevante Zugänge offenlegen.

Vorwurf der heimlichen "Ausspähung"

Besonders kritisch bewerteten die Richter die Art der Datenerhebung. Google erlange das Bildmaterial heimlich durch eine Form der "Ausspähung". Da Überflüge aus großer Höhe nicht im Voraus angekündigt würden, blieben sie von Betroffenen unbemerkt. Den Anwohnern sei es dadurch unmöglich, private Bereiche vor den Kameras zu verdecken.

Argumenten von Google zur Informationsfreiheit folgte das Gericht nicht. Der Dienst bediene zwar den "Abenteuergeist" von Menschen, die die Welt digital erkunden wollen. Dieser Zweck verliere aber seine Schutzwürdigkeit, wenn er in den privaten Rückzugsraum eingreife, da er sich oft in der Befriedigung von Neugier oder gar unredlichen Absichten wie Einbruchsvorbereitungen erschöpfe. Auch für Infrastrukturplanung, Städtebau, Urlaubsbeurteilung oder Schulunterricht benötige man keine detaillierten Luftbilder privater Grundstücke.

Parallelen zum Street-View-Streit

Der Fall weckt Erinnerungen an die Debatte um Google Street View in Deutschland im Jahr 2010. Damals hatte das Fotografieren deutscher Straßen mit Kamerawagen eine beispiellose Welle der Entrüstung und massive Datenschutzbedenken ausgelöst. Nach starkem politischem und gesellschaftlichem Druck musste Google Betroffenen ein Widerspruchsrecht einräumen. Hunderttausende Haushalte verlangten die Unkenntlichmachung ihrer Fassaden, woraufhin Google die Aufnahmen in Deutschland über Jahre hinweg nicht mehr aktualisierte und erst 2023 das Bildmaterial wieder aktualisierte.

Der Frankfurter Kläger hatte dieses Recht bereits genutzt: In der Vergangenheit setzte er erfolgreich durch, dass sein Haus auf Google Street View sowie auf dem Konkurrenzdienst Apple Look Around unkenntlich gemacht werden musste. Mit dem aktuellen Urteil wird dieser Datenschutzanspruch nun erstmals auf die Vogelperspektive von Google Earth und Google Maps ausgeweitet.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Das Urteil wurde am 24. September 2026 verkündet und am 12. Oktober 2026 vollständig abgefasst. Es ist noch nicht rechtskräftig. Google kündigte an, gegen das Urteil Rechtsmittel beim Oberlandesgericht Frankfurt einzulegen. Ein Unternehmenssprecher sagte: "Die Ansichten in Google Earth und Google Maps werden vielfältig genutzt - etwa für Stadtplanung, Umweltforschung oder bei der Katastrophenhilfe - und sind damit ein sehr nützlicher Service für Millionen von Menschen." Das Bildmaterial setze sich aus einem Mosaik von Satelliten- und Luftaufnahmen verschiedenster Anbieter zusammen und ähnliche Ansichten fänden sich auch in diversen öffentlichen Angeboten. "Zwar prüfen wir Anfragen zur Unkenntlichmachung von Bildmaterial, um lokalen Gesetzen zu entsprechen, doch widersprechen entschieden der Auffassung des Gerichts in diesem Urteil und werden Berufung einlegen."
(Jenny Tobien und Christoph Dernbach, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die Einführung einer Zuckersteuer sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz