Wirtschaft

Symbolisch für die trilateralen Beziehungen steht der sogenannte Dreiländerpunkt im ostsächsischen Zittau am Ufer der Neiße. Dort treffen die Grenzen von Deutschland, Polen und Tschechien aufeinander. Der Handel mit den beiden osteuropäischen Staaten wird für Deutschland immer wichtiger. (Foto: picture-alliance/ZB, Matthias Hiekel)

24.02.2026

Handel mit Osteuropa wächst überdurchschnittlich

Polen und Tschechien sind für den deutschen Außenhandel wichtiger als Indien und die Mercosur-Staaten. Wegen der Bedeutung Osteuropas wünscht sich die Wirtschaft auch eine größere EU

Deutschlands Außenhandel mit Osteuropa und den früheren sowjetischen Teilrepubliken ist im vergangenen Jahr überdurchschnittlich gewachsen. Wie der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft mitteilte, stieg das Handelsvolumen um 3,4 Prozent auf gut 550 Milliarden Euro und damit stärker als der deutsche Außenhandel (+ 2,4 %) insgesamt.

Handelsabkommen mit Indien und den südamerikanischen Mercosur-Staaten seien die Zukunft - "aber die Gegenwart heißt Mittel- und Osteuropa", betonte die Ost-Ausschuss-Vorsitzende Cathrina Claas-Mühlhäuser bei einer Pressekonferenz in Berlin. Der 1952 gegründete Ausschuss fördert die Handelsbeziehungen mit 29 Ländern in Osteuropa und Zentralasien. Ihm gehören rund 350 Unternehmen und Verbände an.

Mehr Exporte nach Polen und Tschechien

Den Angaben zufolge geht derzeit fast jedes fünfte deutsche Exportprodukt in die 29 Länder dieser Region. Claas-Mühlhäuser sprach deshalb von einem "Stabilitätsanker für den deutschen Außenhandel". 

Das Volumen der deutschen Exporte in die Region kletterte im vergangenen Jahr um 3,3 Prozent auf 288 Milliarden Euro. Allein die Ausfuhren nach Polen und Tschechien legten um insgesamt fast 9 Milliarden Euro zu. Polen ist Deutschland viertgrößter Absatzmarkt vor Italien und China. Die Einfuhren aus der Region stiegen im gleichen Zeitraum um 3,6 Prozent auf 262 Milliarden Euro. 

Die wachsende Bedeutung der Region unterstreicht auch eine Umfrage, die der Ost-Ausschuss gemeinsam mit der Unternehmensberatung KPMG durchgeführt hat. Demnach wollen 41 Prozent der befragten Unternehmen in den kommenden zwölf Monaten dort investieren. Vor diesem Hintergrund wirbt der Ausschuss für mehr Tempo und eine größere Flexibilität bei der EU-Erweiterung. Ländern wie den Balkan-Staaten und der Ukraine soll so der Weg in die Europäische Union erleichtert werden.
(Axel Hofmann, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Fahrschülern Übungsfahrten mit den Eltern erlauben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz