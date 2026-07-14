Immer mehr Einkommensmillionäre in Bayern

In Bayern gibt es immer mehr Einkommensmillionäre. Im Jahr 2022 – aktuellere Daten liegen noch nicht vor – gab es laut Landesamt für Statistik 8.034 von ihnen. Das waren 327 mehr als ein Jahr zuvor. Zusammen erzielten sie Einkünfte von 22,7 Milliarden Euro.

Die Zahl der Einkommensmillionäre ist dem Amt zufolge zuletzt kontinuierlich gestiegen: 2017 hatte sie erst bei 5.702 gelegen. Dabei dürfte allerdings auch die Inflation eine Rolle spielen. Eine Million Euro war 2017 noch mehr wert als 2022.

Mehr als die Hälfte lebt in Oberbayern

Insgesamt machten die Einkommensmillionäre nur 0,1 Prozent der unbeschränkt steuerpflichtigen Menschen in Bayern aus. Allerdings gingen 5,9 Prozent aller Einkünfte an sie. Sie zahlen darauf 8,5 Milliarden Euro an Steuern.

Regional verteilen sich die Einkommensmillionäre sehr unterschiedlich auf Bayern. Mit 4.354 lebt mehr als die Hälfte in Oberbayern. Die allermeisten – nämlich 2.481 – in Stadt und Landkreis München. Schwaben kommt auf 979 Einkommensmillionäre, 717 gibt es in Mittelfranken. Dahinter folgen Niederbayern mit 594 und Unterfranken mit 551. In der Oberpfalz sind es 469, in Oberfranken 370.

Starnberg hat die höchste Millionärsdichte

Auch gemessen an der Einwohnerzahl liegt Oberbayern vorn: Dort kommen 9,3 Einkommensmillionäre auf 10.000 Einwohner. Es folgen Schwaben und Niederbayern. Schlusslicht ist Oberfranken mit 3,5.

Die höchste Millionärsdichte weist der Landkreis Starnberg mit 25,3 Einkommensmillionären je 10.000 Einwohner auf. Dahinter folgen der Landkreis München, Miesbach und die Landeshauptstadt München. Der bayerische Durchschnitt liegt bei 6,1. (dpa)