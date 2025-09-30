Wirtschaft

Vor allem Lebensmittel sind teurer geworden. (Foto: dpa/Monika Skolimowska)

30.09.2025

Inflation in Bayern steigt auf 2,4 Prozent

Die Inflation in Bayern zieht wieder an. Im September liegt sie bei 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Landesamt für Statistik auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilt. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im August. Insgesamt ist es der dritte Anstieg in Folge. Preistreiber sind unter anderem Nahrungsmittel und Dienstleistungen - insbesondere die explodierenden Kaltmieten. Die anziehenden Lebenshaltungskosten fressen die Lohnsteigerungen auf

Die Inflation in Bayern zieht wieder an. Im September liegt sie bei 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Landesamt für Statistik auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilt. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im August. Insgesamt ist es der dritte Anstieg in Folge - im Juni hatte die Inflation mit 1,8 Prozent noch einen mehrjährigen Tiefstand erreicht.

Treiber des aktuellen Anstiegs sind unter anderem Nahrungsmittel, die sich um 2,6 Prozent verteuern. Rechnet man alkoholfreie Getränke mit ein, sind es zusammen sogar 3,1 Prozent. Unter anderem legt Obst auf Jahressicht um 4,7 Prozent zu, Fleisch und Fleischwaren um 3,9 Prozent, Molkereiprodukte und Eier um 2,7 Prozent. Allerdings verbilligt sich Gemüse um 1,2 Prozent. Butter, die in der Vergangenheit oft wegen starker Preisschwankungen im Blickfeld stand, ist derzeit relativ preisstabil: Auf Jahressicht verteuerte sie sich nur um 2 Prozent.

Dienstleistungen deutlich teurer

Auch Dienstleistungen verteuern sich deutlich. Wie üblich ohne Nettokaltmiete berechnet, ergibt sich hier ein Plus von 4,6 Prozent. Unter anderem die Preise im Bereich des Bildungswesens zogen mit 9,4 Prozent stark an. Aber auch Übernachtungen verteuerten sich mit 5,7 Prozent stark überdurchschnittlich. Die Preise in Freizeit, Unterhaltung und Kultur zogen dagegen nur um 1,5 Prozent an. Die Nettokaltmieten stiegen um 2,1 Prozent. 

Weiterhin bremsend wirken sich die Energiepreise auf die Inflation aus: Haushaltsenergie - also Strom, Gas und andere Brennstoffe - verbilligten sich um 3,1 Prozent. Kraftstoffe verteuerten sich zwar um 0,9 Prozent, blieben damit aber immer noch unter der Gesamtinflation. 

Auch bei vielen Warenbereichen jenseits der Nahrung ist die Inflation derzeit eher niedrig: Bekleidung und Schuhe verteuerten sich nur um 1,1 Prozent. Möbel, Leuchten, Geräte und anderes Haushaltszubehör um 0,4 Prozent.
(Christof Rührmair, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll das EU-Verbrennerverbot ab 2035 gekippt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!