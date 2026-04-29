Wegen Iran-Krieg: Inflation in Bayern steigt auf 2,9 Prozent

Die Inflation in Bayern ist im April auf 2,9 Prozent gestiegen. Das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als im März und zugleich der höchste Stand seit Dezember 2024. Das teilte das Landesamt für Statistik mit.

Energie treibt Preise

Haupttreiber der Entwicklung sind vor allem Heizöl und Kraftstoffe. Die Preise für Heizöl stiegen im Jahresvergleich um 47,4 Prozent, Kraftstoffe um 26,4 Prozent. Ohne diese beiden Faktoren hätte die Inflation lediglich 2,0 Prozent betragen.

Strom und Gas entwickelten sich dagegen rückläufig und waren günstiger als vor einem Jahr.

Lebensmittel wirken dämpfend

Die Preise für Nahrungsmittel stiegen mit 1,5 Prozent unterdurchschnittlich. Dabei gab es jedoch deutliche Unterschiede: Butter und Quark wurden deutlich günstiger, während Kaffee, Fleisch und Backwaren teurer wurden.

Auch Pauschalreisen verbilligten sich. Dagegen legten Wohnnebenkosten sowie Preise für Gastronomie und Übernachtungen überdurchschnittlich zu.

Seit 2020 haben sich Energiekosten insgesamt deutlich erhöht. Heizöl verteuerte sich in diesem Zeitraum besonders stark, während Strom vergleichsweise moderat zulegte. (dpa)