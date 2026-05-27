Lufthansa: Treibstoff für Sommerflüge sicher

Der Lufthansa-Konzern hat seinen Kunden versichert, dass sie im Sommer keine Flugausfälle wegen fehlenden Kerosins befürchten müssten. „An allen sechs europäischen Drehkreuzen der Lufthansa Group – Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom – sowie an anderen Flughäfen im Ausland gibt es von unseren Lieferanten keine Anzeichen dafür, dass die Treibstoffversorgung im Sommer gefährdet ist“, erklärte Vorstandsmitglied Dieter Vranckx in einer Mitteilung.

Ausbleibende Treibstoff-Lieferungen durch die Straße von Hormus würden demnach durch Importe aus den USA und Afrika ausgeglichen. Zudem hätten europäische Raffinerien ihre Kerosin-Produktion auf das maximale Niveau hochgefahren.

Lufthansa verspricht Umbuchung oder Geld zurück

Kunden könnten ihre Reisen „ohne Bedenken buchen“, erklärte der Konzern. Sollte es wider Erwarten doch zu Treibstoffengpässen kommen und deshalb Flüge ausfallen, könnten Passagiere wählen: Entweder würden sie umgebucht oder erhielten den vollen Ticketpreis zurück.

Diese Garantie gelte für sämtliche Airlines der Lufthansa-Gruppe. (dpa)