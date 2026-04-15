Wirtschaft

Olaf Hermes wird neuer Vorstandsvorsitzender der Bayerischen Staatsforsten (BaySF). Zum 1. Juli 2026 tritt er die Nachfolge von Martin Neumeyer an, der im Sommer 2026 in den Ruhestand wechselt. (Foto: BaySF)

15.04.2026

Ein Branchenfremder übernimmt

Diplomökonom Olaf Hermes wird neuer Chef der Bayerischen Staatsforsten

Die Bayerischen Staatsforsten (BaySF) bekommen einen neuen Chef: Zum 1. Juli wird der von den Stadtwerken Bonn geholte Manager Olaf Hermes an die Spitze des größten deutschen Forstbetriebs treten. Das teilte das Wirtschaftsministerium in München mit. "Ich bin überzeugt, dass er mit seinem Blick von außen neue Impulse einbringt und die Bayerischen Staatsforsten weiter gut für die Zukunft aufstellt", sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Hermes leitet die Bonner Stadtwerke seit 2022. 

Der Diplomökonom Olaf Hermes war laut BaySF nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften viele Jahre für die RWE Group Essen im Vertriebs- und Marketingbereich tätig. Er sammelte anschließend Erfahrungen in der Unternehmensberatung und wechselte 2009 zu den Stadtwerken Leipzig als Prokurist für Vertrieb, Marketing und Energiedienstleistungen. Im Anschluss war Hermes als Vorstandsvorsitzender der Regensburger Energie- und Wasserversorgung AG, als kaufmännischer Vorstand der Stadtwerke Bremen und Bremerhaven und zuletzt seit 2022 als Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke Bonn tätig. Besondere Erfahrungen hat er unter anderem mit Projekten im Bereich der Erneuerbaren Energien.

Staatsforsten: Großbetrieb mit Dependance in Österreich

Der bisherige Staatsforsten-Chef Martin Neumeyer wechselt nun in den Ruhestand. Vor zwei Jahrzehnten zählte Neumeyer zu den engsten Mitarbeitern des damaligen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber (CSU), später wechselte er als Amtschef ins Agrarministerium, die Leitung der Staatsforsten übernahm er 2015. 

Die Staatsforsten bewirtschaften rund 8000 Quadratkilometer, das entspricht etwa 11 Prozent der Gesamtfläche Bayerns. Damit sind die Staatsforsten der größte Forstbetrieb in Deutschland. Eine Besonderheit ist, dass dem Unternehmen sogar ein kleiner Teil Österreichs gehört: die 130 Quadratkilometer großen Saalforsten im Bundesland Salzburg. Dies geht auf die frühe Neuzeit zurück, als Salzburg noch nicht Teil Österreichs war und der Grund dem bayerischen Herrscherhaus der Wittelsbacher gehörte.

Rund 500 Millionen Euro Jahresumsatz

Die BaySF bewirtschaften nach eigenen Angeben im Auftrag des Freistaates Bayern seit nun mehr als 20 Jahren rund 750.000 Hektar Wald im Sinne einer nachhaltigen, naturnahen und multifunktionalen Forstwirtschaft. Gegründet im Jahre 2005, zähle das Unternehmen heute mit etwa 2800 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 500 Millionen Euro zu den größten und fortschrittlichsten Forstbetrieben Mitteleuropas.

Der gesetzlicherAuftrag für die BaySV ist es, die im Eigentum des Freistaates Bayern stehenden Wälder "vorbildlich zu bewirtschaften und dabei alle gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Ansprüche an den Wald bestmöglich zu vereinbaren". Zu den Kernaufgaben zählen den BaySF zufolge hierbei der Aufbau stabiler Mischwälder, die Bereitstellung des nachwachsenden Rohstoffs Holz, der Schutz von Biodiversität sowie die Sicherung des Waldes als Erholungsraum für die Bevölkerung. Die Etablierung neuer Geschäftsfelder wie den erneuerbaren Energien spiele eine zunehmend wichtige Rolle für die BaySF.
(dpa, rs)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die Kfz-Steuer abgesenkt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz