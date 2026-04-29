Razzia wegen Briefkastenadressen in Steueroasen

Mehr als 100 Steuerfahnder haben in Bayern und Nordrhein-Westfalen eine groß angelegte Razzia durchgeführt. Hintergrund sind Ermittlungen wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung im Zusammenhang mit Briefkastenfirmen.

Die Durchsuchungen fanden an insgesamt 21 Orten statt, wie aus Ermittlerkreisen bekannt wurde.

Verdacht auf Scheinfirmen

Im Fokus steht ein Dienstleister, der Unternehmen dabei geholfen haben soll, Briefkastenadressen in sogenannten Steueroasen einzurichten – etwa in Monheim am Rhein. Dort profitieren Firmen von besonders niedrigen Gewerbesteuern.

Der Verdacht: Einige Unternehmen könnten ihren Sitz nur zum Schein dorthin verlegt haben, während die tatsächlichen Geschäfte weiterhin an anderen Standorten laufen. In diesem Fall läge Steuerhinterziehung vor.

Behörden ermitteln

Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigte eine umfangreiche Durchsuchungsaktion mit zahlreichen Einsatzkräften. Weitere Details nannten die Behörden mit Verweis auf das Steuergeheimnis und laufende Ermittlungen nicht.

An den Ermittlungen beteiligt sind unter anderem spezialisierte Einheiten zur Bekämpfung von Wirtschafts- und Finanzkriminalität in Nordrhein-Westfalen. (dpa)