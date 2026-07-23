Wirtschaft

Die hohen Spritpreise belasten alle. (Foto: dpa/Rene Traut Fotografie, Rene Traut)

23.07.2026

Ruf aus SPD nach Preisdeckel für Benzin und Diesel

Trotz erneut deutlich gestiegener Spritpreise sieht die Bundeswirtschaftsministerin Reiche keinen Spielraum für Entlastungen. In der Bundestagsfraktion der SPD sieht man das anders.

Trotz klarer Absage an einen erneuten staatlichen Tankrabatt durch Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche kommen aus der SPD-Bundestagsfraktion Rufe nach Entlastungen für die Pendler. "Wir brauchen einen wirksamen Schutz vor extremen Preisspitzen, wie ihn andere europäische Länder, etwa Luxemburg, längst vormachen", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Fraktion, Sebastian Roloff, der Deutschen Presse-Agentur in München. In Luxemburg gibt es gesetzlich festgelegte Maximalpreise für Benzin, Diesel und Heizöl.

"Die erneuten Preissprünge an den Zapfsäulen zeigen: Der Spritmarkt funktioniert nicht mehr so, wie ein funktionierender Wettbewerb funktionieren sollte", betonte Roloff, der auch SPD-Landesvorsitzender in Bayern ist. Dass die Preise nach oben oft innerhalb weniger Stunden reagierten, nach unten aber deutlich träger seien, lasse sich den Menschen immer schwerer erklären. "Das ist ein deutliches Indiz für Marktversagen."

SPD-Fraktionsvize Armand Zorn machte im Gespräch mit RTL und ntv deutlich: "Auch wenn die Ministerin da zurückhaltend ist, will ich deutlich sagen, dass für uns ein Spritpreisdeckel nach wie vor infrage kommt." Da wo der Markt nicht funktioniere, könne der Staat eingreifen.

Weitere Forderung: Bezahlbares Deutschlandticket

Um die Pendler im Land zu entlasten, forderte Roloff auch ein dauerhaft bezahlbares Deutschlandticket. "Mobilität ist Teil der Daseinsvorsorge", sagte er. Gerade in Flächenländern wie Bayern würden die Menschen mit voller Wucht von den hohen Preisen getroffen. Millionen Beschäftigte, Familien und Handwerksbetriebe seien auf das Auto angewiesen, "weil der öffentliche Nahverkehr vielerorts keine echte Alternative ist. Wer mobil sein muss, darf nicht zum Spielball eines Marktes werden, der offensichtlich nicht richtig funktioniert."

Die Spritpreise in Deutschland sind in jüngster Zeit stark gestiegen. Vor allem Superbenzin liegt nur noch wenige Cent unter seinem Rekordhoch aus dem März 2022. Reiche (CDU) hatte unter Verweis auf die knappe Haushaltslage nochmalige staatliche Entlastungen vorerst abgelehnt: "Wir haben mit der Spritpreisbremse ein sehr, sehr teures Instrument eingesetzt. Das hat uns viele Milliarden Euro gekostet. Diese sind momentan im Bundeshaushalt auch nicht zur Verfügung." Sollten die Preise weiter deutlich steigen, könne man zwar über Maßnahmen sprechen. "Aber sie sind jetzt nicht geplant."
(Marco Hadem, dpa)

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