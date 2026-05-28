So viele Autofahrer steigen auf E-Autos um wie nie

Die Skepsis gegenüber Elektroautos nimmt in Deutschland offenbar ab: Im ersten Quartal war der Anteil der Autokäufer, die von einem Wagen mit Verbrennungsmotor auf ein vollelektrisches Auto umgestiegen sind, so hoch wie nie zuvor. Das geht aus dem „E-Barometer“ der HUK Coburg hervor. Die Umstiegsquote lag demnach zwischen Januar und März bei 7,5 Prozent und damit über dem bisherigen Höchstwert von knapp sieben Prozent aus dem Jahr 2022.

Im März fiel die Quote mit 8,9 Prozent noch höher aus. Die HUK führt dies unter anderem auf gestiegene Benzinpreise nach Beginn des Irankriegs zurück. Auch der neue Zuschuss der Bundesregierung für Mittel- und Niedrigverdiener dürfte zur wachsenden Beliebtheit von Elektroautos beitragen. Das ergab eine begleitende Yougov-Umfrage unter mehr als 4.100 Menschen.

Vor allem Jüngere steigen um

Besonders auffällig ist laut HUK ein Generationeneffekt: Bei Autofahrern unter 40 Jahren lag die Umstiegsquote im März fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt des Jahres 2025.

Grundlage der Analyse sind die Daten von knapp 14,5 Millionen versicherten Fahrzeugen der HUK Coburg. Berücksichtigt wurden ausschließlich vollelektrische Autos mit Batterieantrieb – Hybridfahrzeuge flossen nicht in die Auswertung ein. Anders als bei der Zulassungsstatistik des Kraftfahrt-Bundesamts wurden auch Gebrauchtwagenkäufe erfasst.

Ausländische Marken dominieren

Bei neu versicherten Elektroautos lagen im ersten Quartal vor allem ausländische Marken vorn. Skoda führte das Ranking an, gefolgt von Tesla. Unter den deutschen Herstellern schaffte es nur Opel in die Top Ten.

Die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts zeichnen allerdings ein etwas anderes Bild: Dort lag Volkswagen bei den Neuzulassungen von Batterieautos in den ersten vier Monaten des Jahres an der Spitze. (dpa)