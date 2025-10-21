Wirtschaft

In die Jahre gekommene Gleise und Weichen machen in Bayern immer öfter Probleme. (Foto: Deutsche Bahn AG / Oliver Lang)

21.10.2025

Spontane Streckensperrungen, langsamer fahrende Züge

Bahn kündigt für 2026 weitere Baustellen in Bayern an

Für zusätzliche neue Gleise und Weichen in Bayern will die Bahn im kommenden Jahr mehrere Hundert Millionen Euro mehr ausgeben als ursprünglich geplant. Insgesamt fließen damit mehr als vier Milliarden Euro in den Neubau und Ausbau von Strecken sowie in Bahnhöfe in Bayern, sagte der Vorstandschef der DB Infrago, Philipp Nagl, der Deutschen Presse-Agentur. Ein Großteil davon entfällt auf zwei Generalsanierungen. Jetzt sollen noch einmal knapp 40 Kilometer Gleise und 20 Weichen dazukommen. 

Infrago-Chef: Bahn-Reisende brauchen 2026 in Bayern "viel Geduld"

Betroffen von den zusätzlichen Baustellen sind demnach die Münchner S-Bahnlinien S2, S4 und S7 sowie das Allgäu-Netz. Was genau das wann für Fahrgäste auf den Routen bedeutet, werde man rechtzeitig mitteilen. "Wir wissen, dass die vielen Baustellen im nächsten Jahr den Reisenden viel Geduld abnötigen werden und bitten um Verständnis", sagte Nagl. "Gleichzeitig wollen wir dauerhafte Einschränkungen im Bahnbetrieb möglichst vermeiden." 

Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter sprach von einer guten Nachricht. Die zusätzlichen Arbeiten seien aber "auch bitter nötig", betonte der CSU-Politiker. "Die Bahn muss bei den Neubauprojekten vorankommen und dringend in die Instandhaltung und Sanierung der Infrastruktur investieren. Entscheidend wird sein, dass dabei nicht nur die Hochleistungskorridore im Fokus stehen." 

Ankündigung nach Berichten über Probleme mit Langsamfahrstellen 

Die Ankündigung kommt wenige Tage nach Medienberichten über eine Schalte, in der Bahn-Vertreter viele sogenannte Langsamfahrstellen auf den Strecken angekündigt haben sollen. Solche Stellen werden eingerichtet, um die Sicherheit auf in die Jahre gekommenen Gleisen und Weichen zu gewährleisten, ohne Strecken sperren zu müssen. Züge müssen dort deutlich langsamer fahren als üblich. Den Berichten zufolge wurden von Teilnehmern an der Schalte deshalb Zugausfälle und verpasste Umstiege befürchtet. 

Eine Bahn-Sprecherin wollte sich zur Frage nach einem Zusammenhang nicht äußern. "Die DB hat diese zusätzlichen Erneuerungsbedarfe ermittelt und mit dem Freistaat verabredet, die Bauarbeiten rasch anzugehen", hieß es lediglich. Laut Infrago-Vorstandschef Nagl ist das möglich, weil durch das Sondervermögen der Bundesregierung für Infrastruktur und Klimaneutralität eine stabile Finanzierung gesichert ist.
(Frederick Mersi, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Bezeichnungen wie Veggieburger verbieten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!