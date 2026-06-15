Die Spritpreise fallen – nach Ansicht des ADAC nicht schnell genug

Die Spritpreise in Deutschland sinken nach Einschätzung des ADAC derzeit nicht schnell genug. Zwar hätten die Ölpreise nach der Entspannung im Konflikt zwischen den USA und Iran deutlich nachgegeben, an den Tankstellen komme dies bislang aber nur teilweise an, kritisierte der Verkehrsclub.

Am Sonntag kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,877 Euro. Das waren lediglich 0,6 Cent mehr als am Mittwoch vergangener Woche. Diesel verbilligte sich im selben Zeitraum um 2,3 Cent auf 1,829 Euro pro Liter.

Ölpreisrückgang kommt nur teilweise an

Der ADAC sieht darin keine angemessene Weitergabe der gesunkenen Rohölpreise. Die Mineralölkonzerne sollten die Entwicklung schneller an die Verbraucher weiterreichen, forderte der Club.

Gegenüber den Höchstständen nach Beginn des Iran-Kriegs sind die Preise allerdings bereits deutlich gesunken. In der Spitze hatte sich Diesel um mehr als 70 Cent pro Liter verteuert, Super E10 um mehr als 40 Cent.

Tankrabatt endet Ende Juni

Aktuell werden die Kraftstoffpreise zudem noch durch den Tankrabatt gedämpft. Die Bundesregierung verzichtet dabei auf Steuereinnahmen von 16,7 Cent je Liter.

Diese Entlastung läuft allerdings zum Monatsende aus. Danach dürften die Preise an den Zapfsäulen wieder spürbar anziehen. (dpa)