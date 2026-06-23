Irankrieg und Konjunkturflaute: Mehr Insolvenzen in Deutschland

Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen stieg im 1. Halbjahr

2026 um 7,8 Prozent auf 12.900 Fälle – das ist der höchste

Stand seit 2013. Das zeigt eine aktuelle Studie der Creditreform

Wirtschaftsforschung aus Neuss. Nach mehreren Jahren

wirtschaftlicher Stagnation und Rezession sind viele Unternehmen

finanziell geschwächt. Der durch den Iran-Konflikt

ausgelöste Öl- und Energiepreisschock hat die Situation zusätzlich

verschärft. Auch bei den Privatpersonen stiegen die

Insolvenzzahlen weiter. Im 1. Halbjahr 2026 wurden rund

38.800 Verbraucherinsolvenzen gemeldet. Das waren 2,3 Prozent

mehr als im Vorjahreszeitraum (37.920 Fälle).



„Die steigenden Insolvenzzahlen offenbaren eine tiefe strukturelle

Krise bei unseren Unternehmen, die durch den Konflikt

im Nahen Osten noch mal verschärft wurde. Der erhoffte

Konjunkturaufschwung ist durch die monatelange Blockade

der Straße von Hormus bisher ausgeblieben“, erklärt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung.

Vor allem der starke Anstieg der Energie- und Rohstoffpreise

habe Unternehmen und Verbraucher belastet.



Insolvenzgläubiger – darunter Lieferanten, Kreditgeber und

Sozialversicherungsträger – mussten erneut überdurchschnittlich

hohe Ausfälle hinnehmen. Die Schadenssumme infolge

von Unternehmensinsolvenzen belief sich im 1. Halbjahr

2026 auf rund 28,5 Milliarden Euro. Zudem waren im bisherigen

Jahresverlauf rund 165.000 Arbeitsplätze betroffen

(1. Halbjahr 2025: 143.000). „Immer mehr Unternehmen geraten

zwischen die Auswirkungen von schwacher Nachfrage,

hohen Kosten und anhaltender Unsicherheit. Der Pleite-Höhepunkt

ist noch nicht erreicht. Diese Entwicklung wird sich

erst dann wieder stabilisieren, wenn die Wirtschaft endlich

wächst. Nach jetzigem Stand also frühestens 2027“, so

Hantzsch weiter.



Die Studie von Creditreform zeigt einen deutlichen Anstieg

bei sehr jungen Unternehmen im Alter von bis zu zwei Jahren,

die sich noch in einer frühen Phase nach der Gründung befinden.

In dieser Altersgruppe nahm die Zahl der Insolvenzen

um 25,3 Prozent zu. Ebenfalls zweistellig fiel der Anstieg bei

Unternehmen im Alter von drei bis vier Jahren aus (plus 11,1 Prozent).

„Nach jahrelangem Rückgang, werden nun wieder mehr Unternehmen

gegründet. Viele Menschen suchen ihr Heil in der Selbstständigkeit, weil die Spannungen am Arbeitsmarkt signifikant

zunehmen. Mehr Gründungen heißt aber auch, dass

mehr scheitern. Das schwierige Umfeld verzeiht keine Fehlkalkulationen“,

warnt Creditreform Sprecher Hantzsch.



Größere Unternehmen mit mehr als 250 Beschäftigten verzeichneten

im 1. Halbjahr 2026 einen überdurchschnittlich

starken Anstieg der Insolvenzen um 28,6 Prozent. Dies deutet

darauf hin, dass dieses Größensegment von den aktuellen

wirtschaftlichen Belastungen in besonderem Maße betroffen

ist. Der überwiegende Teil der Insolvenzfälle entfällt jedoch

weiterhin auf Kleinunternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten

(81,0 Prozent aller Fälle). Zu den Großinsolvenzen

des Jahres zählten die Hotelkette „Revo Hospitality Group“ mit

insgesamt rund 5000 Beschäftigten sowie die „Feneberg Lebensmittel

GmbH“ aus Kempten (Allgäu) mit rund 2900 Mitarbeitern.



Im Handel kam es gegen den allgemeinen Trend zu einem

Rückgang der Insolvenzzahlen (minus 1,3 Prozent). Im Baugewerbe

war dagegen ein Zuwachs um 4,5 Prozent zu verzeichnen

und im Dienstleistungssektor stieg die Zahl der Insolvenzen

sogar um 12,6 Prozent. Fast 7900 Insolvenzen entfielen

im 1. Halbjahr 2026 auf diesen Wirtschaftsbereich und sein

Anteil am gesamten Insolvenzgeschehen stieg auf 61,2 Prozent.



„Der Dienstleistungssektor steht gleich von mehreren Seiten

unter Druck. Viele Betriebe sind klein, verfügen nur über begrenzte finanzielle Reserven und hängen oft von wenigen Auftraggebern

ab. Gleichzeitig verändern Digitalisierung, Automatisierung

und Künstliche Intelligenz deren Geschäftsmodell.

Wer sich nicht schnell genug anpasst, gerät ins Hintertreffen

und wird selbst zum Treiber der steigenden Insolvenzzahlen“,

erklärt Insolvenzforscher Hantzsch.



In einem Schwerpunkt betrachtet die aktuelle Studie die Fähigkeit

der Unternehmen, ihre Kreditverpflichtungen zu erfüllen.

Die Auswertung zeigt, dass immer mehr Unternehmen

ihre Zinszahlungen nicht mehr ausreichend aus dem operativen

Ergebnis decken können. Bei 7,5 Prozent der Unternehmen

reichte das operative Ergebnis 2024 nicht aus, um die

anfallenden Zinszahlungen zu bedienen. 2015 traf dies lediglich

auf 6,5 Prozent der Unternehmen zu. Besonders betroffen

ist hier der Dienstleistungssektor: Dort erreichte fast jedes

zehnte Unternehmen (9,1 Prozent) keine ausreichende

Zinsdeckung. Eine Verschlechterung der Schuldentragfähigkeit

ist in den vergangenen Jahren auch bei Großunternehmen

zu beobachten (2024: 10,0 Prozent; 2015: 7,0 Prozent).



„Die lange Rezession und die schwache Konjunktur führten zu

rückläufigen Umsätzen und Erträgen. Gleichzeitig waren viele

Unternehmen mit Krediten belastet, die infolge der Inflationsbekämpfung

der Europäischen Zentralbank 2022/2023 deutlich

teurer geworden waren. Kreditgeber müssen nun verstärkt

mit Zahlungsausfällen rechnen“, warnt Hantzsch. (BSZ)