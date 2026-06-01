Wirtschaft

Gebrauchte E-Autos sind inzwischen durchaus gefragt. (Foto: dpa/SvenSimon, Frank Hörmann)

01.06.2026

Studie: Gebrauchte Stromer kommen aus der Nische

Immer mehr gebrauchte Elektroautos stehen zum Verkauf. Das Fraunhofer ISI hat sich Angebot und Preise angesehen. Das Fazit fällt positiv aus

In den Gebrauchtwagenmarkt für Elektroautos kommt Bewegung. Er habe sich in bemerkenswertem Tempo "vom Nischensegment zu einem etablierten Markt mit wachsendem Angebot, transparenten Preisen und verlässlichen Qualitätsstandards entwickelt", sagt Patrick Plötz vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI). Vor fünf bis sechs Jahren seien noch kaum gebrauchte Fahrzeuge verfügbar gewesen, doch die hohen Neuzulassungszahlen der Jahre 2020 und 2021 führten nun zu einem substanziellen Angebotsanstieg.

Das deckt sich mit Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes: In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres wechselten bundesweit knapp 120.000 gebrauchte Stromer den Eigentümer. Das waren fast doppelt so viele wie im gleichen Zeitraum 2025 und fast dreimal so viele wie von Januar bis April 2024.
"Die typischen Nutzungszyklen betragen drei bis vier Jahre", erklärt Plötz. Daher kämen die Autos vom Anfang des Jahrzehnts nun auf dem Gebrauchtwagenmarkt an. 

Breite Auswahl

Und nicht nur die Zahl der Autos, auch die Vielfalt an Modellen ist gestiegen. Vom kompakten Stadtfahrzeug bis zum leistungsstarken Mittelklassemodell gebe es eine "breite Auswahl alltagstauglicher Fahrzeuge mit soliden Reichweiten und guten Ladeleistungen". Und ein typisches Gegenargument zu Elektroautos - höhere Preise - fällt im Gebrauchtbereich laut ISI weitgehend weg. "Gebrauchte Elektrofahrzeuge bewegen sich preislich weitgehend auf dem Niveau vergleichbarer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor", schreibt Plötz. 

Ein Grund dafür könnte sein, dass neue Elektroautos in den ersten Jahren deutlich schneller an Wert verlieren als Verbrenner, wie Zahlen des Marktbeobachters Deutsche Automobil-Treuhand (DAT) zeigen. 

Für den Preis spielt der Kilometerstand dabei laut Fraunhofer keine allzu große Rolle. Eine Verdopplung der jährlichen Fahrleistung führe lediglich zu einem Preisrückgang von etwa zwei Prozent, ergab die Analyse der Forscher. 

Batterien sind stabil

Eine wichtige Sorge beim Kauf gebrauchter Elektroautos ist der Batteriezustand. Auch hier gibt Plötz aber Entwarnung: "Die häufig geäußerten Bedenken gegenüber der Batterie lassen sich durch aktuelle Daten weitgehend entkräften", sagt er. "Moderne Batteriesysteme sind deutlich langlebiger und verlässlicher als lange angenommen." Die Kapazität sinke typischerweise nur um ein bis zwei Prozentpunkte pro Jahr. Nach fünf hätten die meisten Fahrzeuge noch mehr als 95 Prozent ihrer ursprünglichen Reichweite.

Insgesamt zieht Plötz ein positives Fazit: "Gebrauchte E-Autos machen den Umstieg bezahlbar - mit viel Auswahl, kalkulierbaren Preisen und geringeren Unsicherheiten." (dpa)
 

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