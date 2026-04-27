Trendwende verfestigt: Spritpreis steigt übers Wochenende

Die Spritpreise in Deutschland steigen wieder. Nach einer längeren Phase sinkender Preise hat sich der Aufwärtstrend übers Wochenende verfestigt, wie Daten des ADAC zeigen.

Ein Liter Super E10 kostete am Sonntag im bundesweiten Durchschnitt 2,099 Euro. Das entspricht dem fünften Anstieg in Folge. Noch Mitte vergangener Woche lag der Preis rund vier Cent niedriger.

Diesel verteuert sich stärker

Diesel zog noch deutlicher an: Innerhalb von vier Tagen stieg der Preis um 6,8 Cent auf durchschnittlich 2,195 Euro pro Liter. Im Vergleich zu der Zeit vor Beginn des Ukraine-Kriegs liegt E10 damit rund 32 Cent höher, Diesel etwa 45 Cent.

Beide Kraftstoffe bleiben jedoch unter den Spitzenwerten rund um Ostern. Ein Grund für den aktuellen Anstieg dürfte der gestiegene Ölpreis sein, unter anderem infolge der Schiffsblockade an der Straße von Hormus.

Tankrabatt dürfte begrenzt wirken

Ab dem 1. Mai soll der Tankrabatt greifen, bei dem der Staat pro Liter 16,7 Cent an Steuern erlässt. Beim Dieselpreis könnte die Entlastung jedoch begrenzt bleiben: Nach aktuellem Stand dürfte der Preis trotz Rabatt vorerst nicht unter zwei Euro fallen.

Aufgrund der starken Preisschwankungen ist die weitere Entwicklung allerdings schwer vorherzusagen. (dpa)