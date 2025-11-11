Wirtschaft

Das Landgericht München sieht bei der Verwendung der Texte neun bekannter Lieder durch ChatGPT eine Verletzung des Urheberrechts. (Foto: dpa/Malin Wunderlich)

11.11.2025

Urteil in München: ChatGPT darf Texte nicht einfach nutzen

Vor dem Landgericht München I ging es um neun Liedtexte. Sollte die deutliche Niederlage des US-Konzerns auch in höheren Instanzen Bestand haben, könnte sie weitreichende Auswirkungen haben

Der ChatGPT-Betreiber OpenAI hat vor dem Landgericht München eine deutliche Niederlage im Streit um die Nutzung urheberrechtlich geschützter Liedtexte erlitten. Das Landgericht München I verurteilt das von der deutschen Verwertungsgesellschaft Gema verklagte US-Unternehmen unter anderem zu Unterlassung und Schadenersatz. Am Ende bricht die Vorsitzende Richterin Elke Schwager das hochkomplexe Verfahren auf ein simples Beispiel herunter: Wenn man etwas bauen wolle und Bauteile brauche - "dann erwerben Sie sie und nutzen nicht das Eigentum anderer." Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Im Verfahren (Aktenzeichen 42 O 14139/24) ging es konkret um neun bekannte Songtexte, deren Urheberrechte die Gema vertritt. Unter anderem "Männer" von Herbert Grönemeyer, "Über den Wolken" von Reinhard Mey, "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski oder "Atemlos", das zwar vor allem in der Interpretation von Helene Fischer bekannt ist, dessen Text aber von Kristina Bach stammt. Die Auswirkungen könnten aber noch viel weiter gehen. 

Auf einer ersten Ebene geht es natürlich um Rechte an Songtexten: Mit dem Urteil im Hintergrund ist die Verhandlungsposition der Gema, die Lizenzen für die Nutzung der Liedtexte verkaufen will, natürlich gestärkt. Für Anbieter generativer Künstlicher Intelligenz könnte es dagegen teuer werden. 

Kein Wunder also, dass der Chefjustiziar der Gema, Kai Welp, sich zufrieden zeigte. "Was die Beklagte macht, ist nichts anderes, als was andere Dienste im Internet machen, die eine Lizenz von den Rechteinhabern, deren Werke sie nutzen, erwerben müssen", erklärte er. Er gehe davon aus, dass das Urteil eine Signalwirkung für ganz Europa haben werde. 

Es dürfte in höhere Instanzen gehen

Es ist allerdings wahrscheinlich, dass das Urteil noch für einige Jahre höhere Instanzen beschäftigen wird - bis hin zum Europäischen Gerichtshof. OpenAI prüfte am Dienstag zunächst weitere Schritte. Sollte die Münchner Entscheidung auch in der letzten Instanz Bestand haben, könnten die Auswirkungen noch viel weiter als zu den Lizenmodellen der Gema gehen. 

Entscheidend dafür ist einerseits, dass das Gericht zum Schluss kam, dass die Liedtexte, mit denen ChatGPT unstrittig trainiert worden war, im System gespeichert wurden - der Fachbegriff ist hier memorisiert. OpenAI hatte hier vergeblich argumentiert, dass das System lediglich lerne, aber nicht abspeichere. Das Gericht befand es nämlich für unrealistisch, dass auf diese Weise die Texte klar wiedererkennbar ausgegeben würde. Zudem kam das Gericht auch zum Schluss, dass OpenAI auch für die Ausgabe der Texte verantwortlich ist - und nicht wie vom Konzern argumentiert, die Nutzer.

Diese Argumentation dürfte auch von anderen Rechteinhabern aufgegriffen werden - auch wenn OpenAI als Reaktion auf das Urteil nicht nur erklärte, dass man ihm widerspreche, sondern betonte, dass die Entscheidung nur ein begrenztes Set an Liedtexten betreffe und keine Auswirkungen auf die Nutzer habe.

Grundlegende Bedeutung für alle Werke

Expertin Silke von Lewinski vom Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb hatte dagegen im Vorfeld der Entscheidung "grundlegende Bedeutung für alle Werke, sei es Literatur, journalistische Texte, Musik, bildende Kunst, Fotografie oder jegliche andere Werke, die für Generative KI benutzt werden." Sollte die Gema auch in der letzten Instanz gewinnen, würde dies die Machtverhältnisse zwischen Kreativwirtschaft und den Technologieunternehmen ein Stück weit zugunsten der Urheber und anderer Rechteinhaber verschieben. "Bevor ein Text für Generative KI genutzt werden kann, müssten die Rechteinhaber dann ihre Zustimmung geben und hätten die Möglichkeit, dafür eine Vergütung zu erhalten."

Diese Hoffnung hat auch der Deutsche Journalistenverband, der das Urteil als Etappensieg des Urheberrechts bewertete. "Das Training von KI-Modellen ist Diebstahl geistigen Eigentums", sagte der Bundesvorsitzende Mika Beuster. Die Rechtsposition der Rechteinhaber habe sich verbessert. 

Persönlichkeitsrecht nicht verletzt

In einem Aspekt wies das Gericht die Klage der Gema allerdings ab. Diese hatte auch eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts der Künstler beklagt, weil die Texte verändert ausgegeben wurden. Dies sah das Gericht aber nicht so. Die Texte seien wiedererkennbar, betonte es. Für die Verwertungsgesellschaft dürfte dieser Teil verschmerzbar sein.
(Christof Rührmair, dpa

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man die kostenlose Mitversicherung in der GKV abschaffen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
 
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!