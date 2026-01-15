Wirtschaft

Schieflage: Die Bayerische Versorgungskammer hat mit Verlusten zu kämpfen. (Foto: picture alliance/SvenSimon, Frank Hoermann)

15.01.2026

Versorgungskammer hält Verzinsung trotz US-Problemen stabil

Die Bayerische Versorgungskammer hat mit Belastungen aus riskanten Immobilienanlagen zu kämpfen - die Ertragslage blieb 2025 dennoch stabil

Obwohl riskante Investitionen in den USA auf die Bilanz drücken, hat die Bayerische Versorgungskammer die Verzinsung ihrer Gelder 2025 stabil gehalten. Die Nettoverzinsung lag bei 3,4 Prozent und damit auf Vorjahresniveau, erklärte das Unternehmen. Wie hoch die Belastung im abgelaufenen Jahr war, blieb zunächst offen, ein Sprecher sagte aber, das zumindest ein Teil der Verlustrisiken in Höhe von bis zu 690 Millionen Euro Auswirkungen gehabt habe. Wie hoch die Nettoverzinsung ohne die Belastung ausgefallen wäre, blieb offen.

Die Versorgungskammer sieht sich bei Immobilienanlagen in den USA Risiken und Verlusten gegenüber. Insgesamt geht es dabei um Investitionen von 1,6 Milliarden Euro. Für einen Teil gab es bereits im Geschäftsjahr 2024 Wertberichtigungen von rund 163 Millionen Euro. Im Dezember hatte die Kammer von weiteren Verlustrisiken in Höhe von 690 Millionen berichtet.

Vorstandschef bedauert Verluste

Wir bedauern, dass es in den USA im Immobiliengeschäft zu Verlusten gekommen ist", sagt der Vorstandsvorsitzende Axel Uttenreuther. "Die BVK wird die Fragen um diese Investments, die vor mehr als einem halben Jahrzehnt getätigt wurden, konsequent aufarbeiten." Zudem versprach er: "Hier wird nichts unter den Tisch gekehrt." Auswirkungen auf die Versorgungszusagen schloss er aus. "Nicht einer einzigen Person werden Leistungen gekürzt." Laut BVK wurden "einzelne Verluste im breit diversifizierten Kapitalanlageportfolio" durch andere Investments ausgeglichen.

Die BVK ist nach eigenen Angaben die größte öffentlich-rechtliche Versorgungsgruppe Deutschlands. Sie managt ein Anlagevolumen von rund 117 Milliarden Euro für zwölf berufsständische und kommunale  Altersversorgungseinrichtungen mit insgesamt rund 2,7 Millionen Versicherten. Unter anderem für Ärzte, Architekten, Apotheker, Rechtsanwälte und Steuerberater aber auch die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden.
(Christof Rührmair, dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man auch Kinder unter 14 Jahren vor Gericht stellen können?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz