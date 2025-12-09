Wirtschaft

Oliver Zipse, CEO von BMW, verlässt den Konzern im kommenden Jahr. (Foto: dpa/Malin Wunderlich)

09.12.2025

Wechsel an BMW-Spitze: Zipses Nachfolger gefunden

Nach 35 Jahren im Betrieb verlässt Oliver Zipse im kommenden Jahr den Automobilkonzern BMW. Sein Nachfolger steht fest

Milan Nedeljkovic wird neuer BMW-Chef. Zum 14. Mai soll der jetzige Produktionsvorstand des Autobauers Oliver Zipse ablösen, der seit 2019 Vorstandsvorsitzender ist, wie der Konzern mitteilte.

Nach Angaben von BMW wird Nedeljković am 14. Mai 2026 das Amt des Vorsitzenden des Vorstands der BMW AG übernehmen. So hat es offenbar der Aufsichtsrat des Unternehmens in seiner heutigen Sitzung entschieden.

„Milan Nedeljković (kleines Foto, Foto: dpa/Jan Woitas) überzeugt mit seinem strategischen Weitblick, großer Umsetzungsstärke und unternehmerischem Denken. Er steht für klare Fokussierung im Umgang mit Ressourcen – seien es ökonomische oder ökologische“, wird der Vorsitzende des Aufsichtsrats der BMW AG, Nicolas Peter, in einer Mitteilung zitiert. 

Für den 61-jährigen Zipse, dessen Vertrag als Vorstandsvorsitzender 2023 über die übliche Altersgrenze hinaus bis ins Jahr 2026 verlängert worden war, wird nach der Hauptversammlung am 13. Mai 2026 nach insgesamt 35 Jahren im Unternehmen seine Vorstandstätigkeit beenden – "planmäßig", wie BMW erklärt.

Planmäßiger Wechsel

„Oliver Zipse hat Großes für die BMW Group geleistet und dafür gebührt ihm unser aller Dank. Er hat BMW durch globale Krisen wie die Corona-Pandemie geführt und steht für die Neue Klasse als größtem Zukunftsprojekt des Unternehmens“, erklärt Peter ebenfalls in der Pressemitteilung. „Oliver Zipse ging es immer um den Erfolg von BMW. Er hat auch gegen äußere Widerstände stets klare Position bezogen und das Unternehmen damit in stürmischen Zeiten auf Kurs gehalten.“

Nedeljković ist nach Unternehmensangaben seit 2019 Mitglied des Vorstands der BMW AG und dort für das Ressort Produktion verantwortlich. Der 56-Jährige begann seine berufliche Laufbahn im Unternehmen 1993 als Trainee und verfügt über umfassende internationale Erfahrung. Er war in verschiedenen leitenden Funktionen tätig, unter anderem im Werk Oxford, als Werkleiter Leipzig und München, sowie als Leiter Unternehmensqualität. Sein Vertrag als Vorsitzender des Vorstands hat eine Laufzeit bis in das Jahr 2031 hinein. (BSZ/dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll Bayerns Verfassungsschutz Messengerdienste überwachen dürfen?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke Inhaltsverzeichnis
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben der Beilage „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz