Wechsel an BMW-Spitze: Zipses Nachfolger gefunden

Milan Nedeljkovic wird neuer BMW-Chef. Zum 14. Mai soll der jetzige Produktionsvorstand des Autobauers Oliver Zipse ablösen, der seit 2019 Vorstandsvorsitzender ist, wie der Konzern mitteilte.

Nach Angaben von BMW wird Nedeljković am 14. Mai 2026 das Amt des Vorsitzenden des Vorstands der BMW AG übernehmen. So hat es offenbar der Aufsichtsrat des Unternehmens in seiner heutigen Sitzung entschieden.

„Milan Nedeljković (kleines Foto, Foto: dpa/Jan Woitas) überzeugt mit seinem strategischen Weitblick, großer Umsetzungsstärke und unternehmerischem Denken. Er steht für klare Fokussierung im Umgang mit Ressourcen – seien es ökonomische oder ökologische“, wird der Vorsitzende des Aufsichtsrats der BMW AG, Nicolas Peter, in einer Mitteilung zitiert.

Für den 61-jährigen Zipse, dessen Vertrag als Vorstandsvorsitzender 2023 über die übliche Altersgrenze hinaus bis ins Jahr 2026 verlängert worden war, wird nach der Hauptversammlung am 13. Mai 2026 nach insgesamt 35 Jahren im Unternehmen seine Vorstandstätigkeit beenden – "planmäßig", wie BMW erklärt.

Planmäßiger Wechsel

„Oliver Zipse hat Großes für die BMW Group geleistet und dafür gebührt ihm unser aller Dank. Er hat BMW durch globale Krisen wie die Corona-Pandemie geführt und steht für die Neue Klasse als größtem Zukunftsprojekt des Unternehmens“, erklärt Peter ebenfalls in der Pressemitteilung. „Oliver Zipse ging es immer um den Erfolg von BMW. Er hat auch gegen äußere Widerstände stets klare Position bezogen und das Unternehmen damit in stürmischen Zeiten auf Kurs gehalten.“

Nedeljković ist nach Unternehmensangaben seit 2019 Mitglied des Vorstands der BMW AG und dort für das Ressort Produktion verantwortlich. Der 56-Jährige begann seine berufliche Laufbahn im Unternehmen 1993 als Trainee und verfügt über umfassende internationale Erfahrung. Er war in verschiedenen leitenden Funktionen tätig, unter anderem im Werk Oxford, als Werkleiter Leipzig und München, sowie als Leiter Unternehmensqualität. Sein Vertrag als Vorsitzender des Vorstands hat eine Laufzeit bis in das Jahr 2031 hinein. (BSZ/dpa)