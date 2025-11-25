Zweiter Audi-Strafprozess startet im Februar

Im Februar beginnt der zweite Strafprozess zum Audi-Dieselskandal. Dann sollen sich vier ehemalige Mitarbeiter, darunter zwei frühere Vorstände, vor dem Landgericht München II verantworten. Ihnen wird unter anderem Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vorgeworfen.



Das Verfahren könnte - wie bereits der erste Audi-Prozess - lange dauern. Beginnend mit dem 2. Februar sind bereits 50 Verhandlungstage angesetzt. Vorsitzender Richter wird Andreas Bayer sein.



Der erste Audi-Prozess hatte sich über mehr als 170 Tage gezogen. Am Ende wurden die dort angeklagten ehemaligen Audi-Mitarbeiter - darunter Ex-Chef Rupert Stadler - zu Bewährungsstrafen verurteilt. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa)

