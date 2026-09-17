Kommunales

Steigende Sozialausgaben, hohe Schulden und schwächere Einnahmen schränken den finanziellen Spielraum vieler bayerischer Kommunen zunehmend ein. (Foto: dpa/Daniel Vogl)

17.09.2026

21 Milliarden Euro Schulden: Bayerns Kommunen müssen sparen

Bayerns Kommunen schreiben seit 2023 zusammen mehr als 12,5 Milliarden Euro rote Zahlen, ihre Schulden sind auf 21,34 Milliarden Euro gestiegen. Fehlende genehmigte Haushalte bremsen inzwischen Investitionen in Schulen, Straßen und andere Infrastruktur

Gewerbesteuereinnahmen brechen weg, die Sozialabgaben steigen unentwegt, Zinsen für Kredite belasten: Immer mehr Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Kommunen in Bayern geraten in finanzielle Schwierigkeiten. Wo Geld fehlt, bleiben Investitionen aus – sei es in Kindergärten, Infrastruktur oder Kultur. Vielerorts ist die Lage angespannt, Meldungen über nicht genehmigte Haushalte und hartes Sparen häufen sich.

Wie ist die Lage in Bayerns Kommunen?

Seit 2023 schreiben die Kommunen in Bayern tiefrote Zahlen. Nach Angaben von Spitzenverbänden wie dem Bayerischen Städtetag sind es in Summe mehr als 12,5 Milliarden Euro. Die Sozialausgaben haben sich seit 2014 (5,7 Milliarden Euro) auf 11,15 Milliarden im vergangenen Jahr praktisch verdoppelt, auch die Personalausgaben stiegen in dem Zeitraum von 8,72 auf 15,88 Milliarden Euro. Zudem hätten die Städte und Gemeinden inzwischen einen massiven Schuldenberg angehäuft – mit 21,34 Milliarden Euro stehen sie bei Geldgebern in der Kreide, hieß es zur Jahresmitte.

Woran liegt das?

Der Bedarf an Investitionen bei Kliniken, in Pflegeheimen, auf Straßen und Brücken, Schulen und Kindergärten ist enorm. Für Investitionen müssen sich die Kommunen immer mehr verschulden.

„Das Problem ist nicht, dass die Kommunen über ihre Verhältnisse leben“, erklärt der Rosenheimer Landrat Otto Lederer (CSU). „Das Problem ist, dass immer mehr Aufgaben und gesetzliche Leistungen beschlossen werden, während die Kosten vor Ort hängenbleiben.“

Besonders die Ausgaben für Jugend- und Eingliederungshilfe, Pflege und soziale Leistungen, auf deren Höhe die Kommunen keinen Einfluss hätten, stiegen Jahr für Jahr deutlich.

Warum werden Haushalte von den Behörden nicht genehmigt?

Das hat vielfältige Ursachen. Im oberfränkischen Hof etwa war der Regierung von Oberfranken als Genehmigungsbehörde ein geplanter Kredit über 17,6 Millionen Euro zu hoch. Die Regierung habe nicht erkennen können, dass die Stadt – immerhin die drittgrößte Oberfrankens hinter Bamberg und Bayreuth – die laufenden Kosten selbstständig decken kann.

Nun heißt es sparen: Die bereits 2022 beschlossene Millionensanierung eines Schulzentrums liegt auf Eis. Und auch der notwendige Abbruch und Neubau der wichtigen Friedrich-Ebert-Brücke – das ist eine zentrale Verkehrsverbindung über die Saale – ist derzeit nicht absehbar.

Auch das unterfränkische Schweinfurt steht heuer haushaltslos da. „Hauptursache dafür sind neben den unerwarteten Erhöhungen der Rückstellungen für Beamtenpensionen die Gewerbesteuerrückzahlungen mit Zinsen“, teilte die Stadt mit. Finanzsorgen haben auch große Städte wie Nürnberg, wo derzeit eine Ausgabensperre gilt.

Welche Folgen hat das?

Kommunen ohne genehmigten Haushalt dürfen nur gesetzlich notwendige Ausgaben wie Müllabfuhr tätigen sowie bereits begonnene Maßnahmen zum Beispiel beim Straßenbau fortführen. Ausgaben müssen teils auch vom Erspartem gewuppt werden, etwa für städtisches Personal oder die Sozialhilfe.

Neue Investitionen und zusätzliche Verpflichtungen sind nur eingeschränkt möglich. Kredite für Investitionen dürfen nur in einem gesetzlich begrenzten Umfang und teilweise nur mit Genehmigung aufgenommen werden.

Wie vielen Kommunen und Kreisen steht das Wasser bis zum Hals?

Dem Innenministerium zufolge ist die überwiegende Mehrzahl der Kommunen weiterhin finanziell ausreichend aufgestellt. „Gleichzeitig wird jedoch deutlich, dass sich die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen zunehmend einschränkt und die Haushaltslage, insbesondere im laufenden Betrieb, weiter angespannt ist“, teilte eine Sprecherin mit.

Von den 1.610 vorgelegten Haushalten der kreisangehörigen Kommunen waren den Angaben nach 725 Haushalte genehmigungspflichtig. Davon konnten zum Stichtag 30. Juni genau 88 Haushalte noch nicht genehmigt werden. In 23 Fällen waren ein fehlender Haushaltsausgleich beziehungsweise Kreditermächtigungen in nicht genehmigungsfähiger Höhe die Gründe.

Von den bayernweit 25 kreisfreien Städten waren zum Stichtag 7 Haushalte noch nicht genehmigt – in 4 Fällen, weil etwa die Haushaltsplanung nicht mit der Leistungsfähigkeit im Einklang steht.

Bei den 71 Landkreisen waren insgesamt 66 Haushalte genehmigungspflichtig. 57 konnten laut Ministerium ohne Einschränkungen genehmigt werden, 6 Kreishaushalte waren zum Stichtag nicht genehmigt. Bei einem waren die geplanten Kreditaufnahmen beziehungsweise die Haushaltsplanung nicht mit der Leistungsfähigkeit des Landkreises vereinbar.

Ohne einen entsprechenden Haushalt befinden sich die Betroffenen in der vorläufigen Haushaltsführung, wodurch ihre Handlungsfähigkeit eingeschränkt ist. Faktisch können Kommunen und Landkreise in Bayern nicht pleitegehen. Trotzdem müssen sie ihren Schuldenberg loswerden.

Was kann das Land tun?

Der Freistaat unterstützt die Kommunen beispielsweise über den kommunalen Finanzausgleich. Heuer erhalten sie laut Ministerium so 12,83 Milliarden Euro – 7,1 Prozent mehr als 2025. Zusätzlich stehe Geld aus dem Sondervermögen Infrastruktur des Bundes zur Verfügung.

Im Fall der seit Jahren klammen oberfränkischen Gemeinde Bad Alexandersbad beschloss der Haushaltsausschuss des Landtags, dass Bayern einen Kassenkredit von fast zwölf Millionen Euro von einer Bank ablöst und damit zum Gläubiger für die Kommune wird.

Für finanz- und strukturschwache Kommunen wurden in diesem Jahr zudem die Mittel für Bedarfszuweisungen und Stabilisierungshilfen nochmals erhöht – von bisher 100 auf künftig 150 Millionen Euro.

Für den Rosenheimer Landrat Lederer reicht das nicht aus: Es brauche eine grundlegende Reform der Kommunalfinanzen – und eine „Umsetzung des strikten Prinzips "Wer bestellt, zahlt", und zwar auch für die Vergangenheit“. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Ist die Einführung eines Bayernjahrs sinnvoll?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

„Die Bundesregierungskoalition hat noch schnell Reformen angekündigt, ehe sie sich in die Berliner Sommerpause verabschiedete. Eine Sommerpause übrigens, die sich die Wirtschaft nicht leistet. Unternehmer und Manager sind stets am Sprung“, sagt Bertram Br

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz