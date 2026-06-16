Allianz fordert Rücknahme der Ehrung für AfD-Mann

Nach der umstrittenen Ehrung des AfD-Politikers Michael Genniges mit der Silbernen Ehrenmedaille des Bezirks Oberfranken wächst der Druck auf die Verantwortlichen. Die Allianz gegen Rechtsextremismus in der Metropolregion Nürnberg fordert, die Auszeichnung wieder zurückzunehmen.

Der Vorsitzende der Allianz, Stephan Doll, kritisierte die Entscheidung scharf. Wer einen aktiven Funktionär und Mandatsträger der AfD ehre, verleihe nicht nur Anerkennung für dessen Engagement, sondern auch politische Legitimation für eine Partei, die nach Auffassung der Allianz die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährde.

Allianz warnt vor Normalisierung der AfD

Die Organisation spricht von einem „schweren Fehler“, der zur gesellschaftlichen Normalisierung der AfD beitrage. Die Begründung, man habe ausschließlich die persönlichen Verdienste des Geehrten gewürdigt, bezeichnete Doll als „fatale historische Fehleinschätzung“.

Michael Genniges, ein ehemaliger Buchhändler aus Scheßlitz, war im Mai mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet worden. Eine Mehrheit des von der CSU dominierten Bezirkstags hatte sich zuvor hinter einen entsprechenden Antrag der AfD-Fraktion gestellt.

Auch aus der CSU kommt Kritik

Unter den Befürwortern der Ehrung war auch Bezirkstagspräsident Henry Schramm (CSU), der Genniges die Auszeichnung überreichte. Inzwischen gibt es jedoch auch innerhalb der CSU kritische Stimmen.

Der Lichtenfelser Landrat und Bezirksrat Christian Meißner (CSU) zeigte sich selbstkritisch. Dem Bayerischen Rundfunk sagte er: „Wir haben Grund, Buße zu tun.“

Der Allianz gegen Rechtsextremismus gehören nach eigenen Angaben 164 Kommunen sowie 365 zivilgesellschaftliche Organisationen und Institutionen an. (dpa)