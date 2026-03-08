Kommunales

Das Rathaus von Augsburg. (Foto: dpa)

08.03.2026

Augsburgs Rathauschefin Weber muss wieder in Stichwahl

Augsburgs CSU-Rathauschefin Weber verpasst im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit sehr deutlich. Nun muss sie sich erneut in einer Stichwahl gegen den SPD-Kandidaten behaupten

Die Augsburger Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) muss ihren Posten in der Stichwahl gegen den SPD-Bewerber Florian Freund verteidigen. Wie die Stadt mitteilte, kam Weber im ersten Wahlgang auf 34,0 Prozent der Stimmen, Freund lag mit 19,9 Prozent auf dem zweiten Platz.

Dahinter kamen die Grünen-Kandidatin Martina Wild mit 16,4 Prozent und der AfD-Bewerber Andreas Jurca mit 12,4 Prozent. Die sechs weiteren Kandidaten blieben alle deutlich im einstelligen Prozentbereich und spielten keine Rolle. Die Wahlbeteiligung lag in Bayern drittgrößter Stadt bei 51,8 Prozent, rund 213.000 Bürgerinnen und Bürger waren wahlberechtigt.

Aktuelles Rathaus-Spitzenduo muss Einbußen hinnehmen

Weber strebt ihre zweite Amtszeit an. Im Jahr 2020 musste sie ebenfalls gegen den damaligen SPD-Kandidaten in die Stichwahl. Damals hatte sie mit 43,1 Prozent allerdings ein deutlich besseres Ergebnis im ersten Durchgang.

In den vergangenen sechs Jahren hat im Augsburger Rathaus eine Koalition von CSU und Grünen regiert. Die Grünen-Bewerberin Wild ist als Zweite Bürgermeisterin Webers Stellvertreterin und verantwortet unter anderem die Schulpolitik. Sie hatte gehofft, dass sie durch ihr hervorgehobenes Amt bei der OB-Wahl einen Bonus hat und es in die Stichwahl schafft. Doch wie bereits 2020 musste sie sich mit dem dritten Platz begnügen, wobei sie sogar noch 2,1 Prozentpunkte einbüßte. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz