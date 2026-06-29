Bahn sperrt nach Hitze mehrere Zugstrecken in Bayern

Mehrere Bahnstrecken in Bayern sind derzeit nach dem Hitzewochenende für den Zugverkehr gesperrt. Grund dafür sei, dass sich die Schienen bei extremer Hitze verziehen können, teilte eine Sprecherin der Bahn auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Betroffen sind in Bayern derzeit die Strecken von Zwiesel nach Bodenmais, von Cham nach Bad Kötzting sowie zwischen Murnau und Oberammergau.

Die Strecken sollen in den nächsten Tagen wieder für Zugfahrten freigegeben werden, möglicherweise mit verminderter Geschwindigkeit, sagte die Sprecherin weiter. Damit die erforderlichen Arbeiten an den Schienen durchgeführt werden können, müsse es jedoch zunächst kühler werden. (dpa)

