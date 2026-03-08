Schlappe für SPD München: Reiter nur rund 6 Prozentpunkte vorne

Nach der allers Stimmen der Oberbürgermeisterwahl liegt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nur rund 6 Prozentpunkte vor Dominik Krause (Grüne). Reiter kommt laut dem vorläufigen Endergebnis auf 35,6 Prozent, Krause auf 29,5 Prozent. Für Clemens Baumgärtner (CSU) stimmte laut Webseite der Stadt München jeder Fünfte (21,3 Prozent). Sämtliche anderen Kandidaten im Rennen um die Rathausspitze kamen nicht über 5 Prozent der Stimmen. Damit kommt es zur Stichwahl zwischen Krause und Reiter.

Reiter: "Ich möchte ich entschuldigen"

Für Reiter lief der Wahlkampf nicht gut. Der langjährige Oberbürgermeister steht in der Kritik, wegen zunächst nicht angegebener Nebentätigkeiten und der Verwendung des N-Wortes in einer Stadtratssitzung.

"Ich hab in den letzten zwei Wochen ein, zwei Fehler gemacht. Das ist schlecht, das tut mir leid, und dafür möchte ich mich auch ausdrücklich entschuldigen bei den Wählerinnen und Wähler, bei meiner Partei", sagte ein geknickter Reiter am Abend im Bayerischen Rundfunk. Jetzt gehe es darum, verlorengegangenes Vertrauen wieder zuürckzugewinnen. (ts/till)