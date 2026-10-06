Fast jeder zweite Bus in Nürnberg fährt elektrisch

Nach einer bundesweiten Untersuchung ist die Stadt Nürnberg bei der Umstellung ihrer Busflotte auf Elektroantrieb weit vorne. Laut dem Ranking der Deutschen Umwelthilfe ist in der Frankenmetropole mittlerweile nahezu jeder zweite Linienbus ein E-Bus. Mit einem Anteil von 48,1 Prozent landet Nürnberg unter insgesamt 39 großen Städten auf dem vierten Platz. Spitzenreiter ist Mannheim mit einer Elektro-Quote von 60,6 Prozent, danach folgen Freiburg und Karlsruhe.

Augsburg schneidet in der Statistik schlecht ab. Die schwäbische Großstadt gehöre zu den fünf untersuchten Städten in Deutschland, in denen noch kein einziger batterieelektrischer Bus fahre, kritisiert die Umwelthilfe. Die anderen vier Kommunen seien Wuppertal, Magdeburg, Essen und Krefeld.

Augsburger Biogasflotte landet beim Ranking auf letztem Platz

In Augsburg werden die Fahrgäste allerdings trotzdem schon lange nicht mehr mit Dieselfahrzeugen transportiert. Die Augsburger Stadtwerke betonten in der Vergangenheit stets, dass auch sie eine moderne, umweltfreundliche Busflotte hätten. Seit dem Jahr 2011 seien die Augsburger Busse zu 100 Prozent mit Biogas und damit regenerativer Energie unterwegs. Der Augsburger Nahverkehr galt deswegen einst sogar als ökologisch vorbildlich. Mittlerweile gilt allerdings EU-weit die Elektromobilität als Maß der Dinge.

Bei dem Ranking der 39 Städte setzt die Umwelthilfe Augsburg jetzt sogar auf den letzten Platz. Grund ist, dass die dortigen Stadtwerke zu zwei Dritteln noch auf den Neukauf von Verbrennern setzten. Hintergrund ist, dass die Stadtwerke in Augsburg noch einmal 30 neue Biogasbusse als Ersatz für veraltete Fahrzeuge gekauft haben. Nach Angaben eines Sprechers des Unternehmens seien diese Fahrzeuge noch nötig, weil die Umstellung auf E-Busse mit dem Aufbau der dafür nötigen Infrastruktur nicht so schnell gehe.

Allerdings soll parallel auch in Augsburg eine Flotte von Elektrobussen aufgebaut werden. Zunächst seien 15 Fahrzeuge bestellt, sagte der Sprecher. Bis 2038 sei dann nach heutigem Stand die komplette Omnibusflotte auf Elektroantrieb umgestellt.

Die bayerische Landeshauptstadt landet bei der E-Bus-Tabelle im Mittelfeld auf Platz 14. München hat demnach bereits 16,7 Prozent Elektrofahrzeuge im Bestand und plant – wie auch Nürnberg – keinerlei Neukauf von Verbrennern. (dpa)