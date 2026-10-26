Kommunales

Die Wählergemeinschaft Burghagel durfte bei der Wiederholungswahl nicht mehr antreten. Die Wahlbeteiligung in Bachhagel lag bei 45,8 Prozent. (Foto: dpa/Uwe Anspach)

26.10.2026

Formfehler zwingt die schwäbische Gemeinde Bachhagel zur Nachwahl – Bürgerblock gewinnt acht Sitze

Weil eine Wählergemeinschaft ihre Kandidaten nicht geheim bestimmt hatte, musste Bachhagel sieben Monate nach der Kommunalwahl erneut abstimmen. Der Bürgerblock erreichte bei der Nachwahl 55,9 Prozent und erhielt acht der 14 Gemeinderatssitze

Rund sieben Monate nach der bayerischen Kommunalwahl haben die Bürger in der kleinen schwäbischen Gemeinde Bachhagel ihren Gemeinderat nochmals gewählt. Das Ergebnis der Kommunalwahl vom März war vom Landratsamt Dillingen für ungültig erklärt worden, weil die Wählergemeinschaft des Ortsteils Burghagel vor der Wahl bei der Aufstellung ihrer Liste einen Formfehler begangen hatte.

Die Wählergemeinschaft erreichte bei der damaligen Wahl zunächst 3 von 14 Sitzen im Gemeinderat, weil der Fehler zunächst nicht bemerkt worden war. Bei der Wiederholungswahl durfte die Wählergemeinschaft nun nicht mehr antreten, nur die einstmals korrekt aufgestellten Wahllisten waren zugelassen.

Bei der Nachwahl bekam nach Auszählung aller Stimmbezirke der Bürgerblock Bachhagel 55,9 Prozent der Stimmen, dahinter landete die Wählergemeinschaft Oberbechingen (WGO) mit 29,1 Prozent und die Grünen mit 15 Prozent. Im neuen Gemeinderat hat der Bürgerblock Bachhagel damit acht Sitze, die WGO kommt auf vier Sitze und die Grünen auf zwei.

Die Wahlbeteiligung lag bei 45,8 Prozent. Bachhagel hat rund 2.400 Einwohner und etwa 1.900 Wahlberechtigte. Die förmliche Feststellung des Ergebnisses stand noch aus.

Hintergrund der Nachwahl war, dass die Kandidatinnen und Kandidaten der Wählergemeinschaft Burghagel nach Angaben der Kreisbehörde entgegen der gesetzlichen Vorschrift nicht in geheimer Wahl bestimmt worden waren. Vielmehr wurde über die Bewerber offen per Handzeichen abgestimmt.

Fehler auch in einer unterfränkischen Kommune

Einen ähnlichen Fehler gab es auch in Unterfranken. Dort mussten die Bürgerinnen und Bürger von Karlstein am Main (Landkreis Aschaffenburg) nochmals ihren Gemeinderat wählen, weil die Wählergruppe Freie Wählergemeinschaft Karlstein ebenfalls offen über ihre Listenkandidaten abgestimmt hatte.

Die Nachwahl fand bereits am 4. Oktober statt. In Karlstein erreichte die CSU bei der Nachwahl sieben Sitze, die Grünen fünf Sitze und die SPD sowie die FDP je vier Sitze. Die Freie Wählergemeinschaft war ebenfalls nicht mehr zur Wahl zugelassen. (dpa/lby)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man das Berufsbeamtentum einschränken?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Start-up-Investor Carsten Maschmeyer meint, dass ein Staat, der offensichtliche Probleme nicht löst, von seinen Bürgerinnen und Bürgern als dysfunktional wahrgenommen wird. Politiker, die viel versprechen und wenig halten, sorgen für Ablehnung.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz