Freie Wähler erobern Landratsamt Rhön-Grabfeld von CSU

Die Freie-Wähler-Kandidatin Sonja Rahm hat der CSU den Landratsposten im Landkreis Rhön-Grabfeld abgenommen. Sie setzte sich bei der Wahl mit 50,6 Prozent der Stimmen gegen Christof Herbert von der CSU durch, der 37,0 Prozent erhielt. Die Wahlbeteiligung lag laut Landkreis nach vorläufigem Endergebnis bei 71,6 Prozent. Wahlberechtigt waren etwa 63.000 Bürgerinnen und Bürger. Fünf Kandidaten standen zur Wahl.

CSU verliert jahrzehntelange Vorherrschaft

Landrat Thomas Habermann (CSU) war nach 23 Jahren im Amt nicht mehr angetreten. Auch vor Habermann war der Landkreis lange Zeit in CSU-Hand - Parteifreund Fritz Steigerwald hatte den Posten mehr als 25 Jahre inne. (dpa)