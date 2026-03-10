Kommunales

Die Kommunalwahl brachte teils überraschende Ergebnisse. (Foto: dpa)

10.03.2026

Gemeinden ohne Bürgermeister-Kandidat: So stimmten die Bürger ab

Auch ohne offizielle Kandidaten haben mehrere bayerische Gemeinden ihre Bürgermeister gewählt - die Wähler griffen selbst zum Stift. Ein Rathauschef etwa wollte eigentlich unbedingt aufhören, doch den Einwohnern war das egal - sie wählten ihn trotzdem. Wer jetzt in den Rathäusern das Sagen hat

Leere Stimmzettel, aber am Ende doch ein Bürgermeister: In mehreren bayerischen Gemeinden fanden Wählerinnen und Wähler bei der Kommunalwahl keinen Namen, an dem sie ihr Kreuzchen machen konnten. Trotzdem haben mehrere betroffene Gemeinden einen Rathauschef gefunden. Die Wähler trugen selbst ihre Kandidaten ein - und bestimmten damit ihre Rathauschefs.

Der Alte ist der Neue

In Tyrlaching im Landkreis Altötting ist der alte Bürgermeister auch der neue. Obwohl Andreas Zepper nicht weitermachen wollte und nicht kandidierte, schrieben die Wähler ihn auf ihre Wahlzettel - er erreichte mit 68,67 Prozent auf Anhieb eine überragende Mehrheit. Wie eine Mitarbeiterin des Einwohnermeldeamts in der Verwaltungsgemeinschaft Kirchweidach mitteilte, bekam er 377 Stimmen bei 549 Wählern. Demnach hat er die Wahl auch angenommen. Die Wähler hatten Dutzende Namen auf die Wahlzettel geschrieben. 

Stellvertreterin rückt auf 

Auch in der Gemeinde Brunnen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bleibt das Rathaus trotz Kandidatenmangels nicht vakant: Dort machte nach dem vorläufigen Endergebnis die bisherige Stellvertreterin des Bürgermeisters, Tanja Artner, mit 70,4 Prozent das Rennen. Nach Auskunft des Geschäftsstellenleiters in der Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen hat sie die Wahl bereits angenommen. Der bisherige Bürgermeister

Thomas Wagner landete bei 16,7 Prozent. 

Beide hatten sich nach Ende der Meldefrist für die Wahlvorschläge auf einer Bürgerversammlung dann doch bereit erklärt, im Falle einer Wahl das Amt zu übernehmen. Gut tausend Wähler hatten fast 50 Personen auf ihre Wahlzettel geschrieben, die sie sich als Ortsoberhaupt vorstellen konnten. 

Eigener Vorschlag - "wählerbenannte Personen" 

Diese Möglichkeit sieht das Wahlrecht vor. Wenn höchstens ein Kandidat auf dem Stimmzettel steht, können die Wähler ihren eigenen Vorschlag dazuschreiben. 
Die Genannten erscheinen zunächst als "wählerbenannte Personen" in der Auswertung - für die Auszählung ist das aufwendig. Denn sie müssen sehr rasch prüfen, ob die genannten Kandidaten tatsächlich wählbar sind. Für Brunnen etwa hatte die zuständige Verwaltungsgemeinschaft Schrobenhausen eigens Mitarbeiter des Einwohnermeldeamts für die Überprüfung am Wahlabend abgestellt. Bei einer regulären Kandidatur geschieht dies, bevor Stimmzettel gedruckt werden. 

Wer steckt hinter der "wählerbenannten Kandidatur 35"? 

Wer es in Tauberrettersheim im Landkreis Würzburg ins Rathaus geschafft hat, war am Wahlabend zunächst nicht öffentlich bekannt. Denn auf dem Stimmzettel stand kein Kandidat zur Wahl - also trugen viele Stimmberechtigte einfach einen Namen ein. Laut vorläufigem Endergebnis erhielt die "Wählerbenannte Kandidatur 35" 69,7 Prozent - und wäre damit Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeisterin. Heike Wagner entschied das Rennen mit 302 gültigen Stimmen für sich. Nun muss die Gewählte die Wahl auch annehmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 78,9 Prozent, 665 Bürgerinnen und Bürger waren wahlberechtigt.

"Bei dem Ergebnis kann man nicht Nein sagen"

Eigentlich wollte sich auch der Bürgermeister der Gemeinde Philippsreut im Bayerischen Wald (Landkreis Freyung-Grafenau) zurückziehen. Er kandidierte nicht erneut. Doch die Bürger wählten ihn mit 57,1 Prozent der Stimmen wieder.

Helmut Knaus ist seit 2014 im Amt. Der "Süddeutschen Zeitung" hatte er im Februar gesagt: "Ich möchte jetzt in Rente gehen." Nach vorläufigem Ergebnis haben 216 von 415 Wählern seinen Namen auf ihren Stimmzettel geschrieben. Die Wahlbeteiligung lag bei 79,7 Prozent. "Bei dem Ergebnis kann man nicht Nein sagen", so Knaus im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Nun will er also weitere sechs Jahre am Bürgermeister-Schreibtisch Platz nehmen.

Kandidat auf dem Wahlzettel will doch nicht gewählt werden

In Untrasried im Landkreis Ostallgäu war es kompliziert. Es stand ein Kandidat auf dem Wahlzettel - der aber im letzten Augenblick bekanntgab, dass er aus gesundheitlichen Gründen im Fall einer Wahl das Amt nicht annehmen könnte. Er war der Einzige auf dem Wahlzettel. Nach Ablauf der Frist für die Nominierung erklärte sich dann aber Markus Wintergerst bereit - und bekam nach dem vorläufigen Endergebnis eine haushohe Mehrheit von 86,5 Prozent der Stimmen, wie die Verwaltungsgemeinschaft Obergünzburg mitteilte.

Einziger Bewerber in kleinster Gemeinde muss in die Stichwahl 

In Bayerns kleinster Gemeinde Chiemsee sah es für Amtsinhaber Armin Krämmer (Freie Wählergemeinschaft Chiemsee) nach guten Chancen aus - doch nun muss er in die Stichwahl: Der gelernte Elektriker war zwar der einzige Bewerber um das Amt, er erzielte aber nach dem vorläufigen Endergebnis nur 47,7 Prozent. 

52,3 Prozent der 144 Wahlberechtigten schrieben andere Namen auf den Wahlzettel. Gegen wen Krämmer am 22. März antritt, war zunächst noch nicht klar. Die Gemeinde mit rund 200 Einwohnern umfasst die Fraueninsel mit dem Benediktinerinnenkloster, die Herreninsel mit dem berühmten Schloss von König Ludwig II. und die unbewohnte Krautinsel. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es ein Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz