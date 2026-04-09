Kommunales

Stadtwappen an der Fassade des Nürnberger Rathauses. (Foto: dpa)

09.04.2026

Kein Herz für Abweichler: In Nürnberg spaltet sich die Grünen-Stadtratsfraktion auf, in Bamberg die CSU-Fraktion

Rumoren bei den Nürnberger Grünen: Eine Gruppe von Stadträtinnen und Stadträten hat sich nach Darstellung der Partei von der Stadtratsfraktion abgespalten und bildet nun eine eigene Gruppe innerhalb des Kommunalparlaments – als „grünliberale Fraktion“. Zuletzt hatte sich in Bamberg eine Gruppe von Kommunalpolitikern nach einem Streit von der CSU gelöst

Rumoren bei den Nürnberger Grünen: Eine Gruppe von Stadträtinnen und Stadträten hat sich nach Darstellung der Partei von der Stadtratsfraktion abgespalten und bildet nun eine eigene Gruppe innerhalb des Kommunalparlaments – als „grünliberale Fraktion“. Die vier Stadträte um den bisherigen Grünen-Fraktionschef Achim Mletzko sehen sich als Gegenpol zu den verbliebenen sechs Grünen-Stadträten.

Neben der Grünen Jugend distanzierte sich auch der Realo-Flügel der bayerischen Grünen von den Abtrünnigen in Nürnberg. „Keine der vier handelnden Personen ist Teil des organisierten Realo-Flügels der bayerischen Grünen, insofern empfinden wir es als in höchstem Maße befremdlich, dass sich für diese Spalterei nun auf unseren Parteiflügel berufen wird“, wird die Bundestagsabgeordnete Rebecca Lenhard in einer Pressemitteilung zitiert.

"Schwer parteischädigend“

Die Grünen-Kreisvorsitzende Marie Hartz forderte die vier Abweichler auf, ihre Mandate niederzulegen und aus der Partei auszutreten. „Das Verhalten dieser vier Personen ist schwer parteischädigend“, betonte sie. „Sollten sie der Forderung nach Austritt nicht nachkommen, streben wir zum Schutz unserer Partei die Prüfung eines Ausschlussverfahrens an“, erklärte sie.
 Auf die unmittelbare Stadtpolitik dürfte die Aufspaltung wenig unmittelbare Auswirkung haben. Die Grünen sind in der Opposition, Sondierungen mit der aus den Kommunalwahlen Anfang März als stärkste Kraft hervorgegangenen CSU waren gescheitert. Nürnberg wird künftig wohl von einem Bündnis aus CSU und SPD regiert.

Der Nürnberger Fall ist ein neues Beispiel für die Aufspaltung tradierter kommunaler Parteistrukturen. Zuletzt hatte die CSU in Bamberg für Aufsehen gesorgt. Dort hatte sich nach langen internen Streitigkeiten eine Gruppe von Kommunalpolitikern von der CSU gelöst und will nun unter der Bezeichnung „Christlich Soziale Bürger“ (CSB) weiterhin Kommunalpolitik machen. Darunter ist laut Medienberichten auch der bisherige CSU-Fraktionschef im Stadtrat, Peter Neller. Neller sagte: „Jetzt ist die Zeit, gemeinsam nach vorne zu schauen.“ Die CSU-Spitze reagierte mit Unverständnis auf diese Entscheidung. Kreisvorsitzender Gerhard Seitz und die künftige Fraktionschefin Melanie Huml sprachen von einem „bedauerlichen Spaltungskurs“.

Das Bamberger Rathaus bleibt derweil in SPD-Hand: Sebastian Niedermaier setzte sich laut vorläufigem Endergebnis in der Stichwahl mit 56,7 Prozent gegen Jonas Glüsenkamp von den Grünen durch. Im ersten Wahlgang war der bisherige zweite Bürgermeister Glüsenkamp noch knapp vor Niedermaier gelegen. Der bisherige OB Andreas Starke (SPD) war nach zwei Jahrzehnten im Amt nicht wieder angetreten. Zur OB-Wahl gestellt hatte sich auch die ehemalige CSU-Staatsministerin Melanie Huml, doch sie hatte es nicht in die Stichwahl geschafft. Niedermaier betreibt in Bamberg eine Biogärtnerei und wurde 2014 erstmals in den Stadtrat gewählt. (dpa/Bsz)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll das Ehegattensplitting abgeschafft werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz