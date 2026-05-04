Kommunales

Münchens OB Dominik Krause (Grüne). Foto: dpa

04.05.2026

OB Krause am neuen Arbeitsplatz - ohne Amtsübergabe

Dominik Krause ist jetzt offiziell Oberbürgermeister von München. Seinen ersten Tag am neuen Arbeitsplatz musste er ohne Amtsübergabe von seinem Vorgänger antreten - zumindest von seinem direkten

Münchens neuer Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) ist jetzt ganz offiziell im Amt. An seinem ersten Arbeitstag im neuen Büro kündigte er einen Wohnungsgipfel für Mitte Mai an - und eine schnelle Reform der Stadtverwaltung. 

Wie im Wahlkampf versprochen, startete er einen Wettbewerb zur Suche nach dem größten "Bürokratiemonster", um unnötige bürokratische Hürden so schnell wie möglich abzubauen. "Wir müssen effizienter werden", betonte der 35-Jährige in seinem neuen Büro. Er kündigte auch zeitnahe Antrittsbesuche in Bundesministerien in Berlin und bei Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der Bayerischen Staatskanzlei an. 

Krause: bislang keine Amtsübergabe mit Dieter Reiter

Seinen Amtsantritt habe er ohne Hilfe von seinem Vorgänger antreten müssen, sagte er - zumindest von seinem direkten. Eine Amtsübergabe mit Dieter Reiter (SPD) habe es nicht gegeben, sagte Krause - dafür eine mit dessen Vorgänger: Alt-OB Christian Ude (ebenfalls SPD) habe ihn besucht, lange mit ihm gesprochen und ihm einen Rosmarin-Busch als Willkommensgeschenk vorbeigebracht. Ob es auch noch eine Übergabe mit Reiter geben werde, wisse er nicht, sagte Krause: "An mir würde es nicht scheitern."

Reiter war seinem jungen Herausforderer nach zwölf Jahren im Amt Ende März in der Stichwahl um den OB-Posten überraschend deutlich unterlegen. Danach meldete er sich krank und nahm sich dann bis zum Ende seiner Amtszeit am 30. März frei. Krause - bisher Zweiter Münchner Bürgermeister - führt die Amtsgeschäfte darum schon seit Ende März. Reiter hat angekündigt, bei der offiziellen Amtseinführung seines Nachfolgers dabei zu sein. 

Verwaltung, Wohnen, Arbeitsklima

Neben der Verwaltungsreform und dem Thema Wohnen will Krause sich auch einem besseren Arbeitsklima widmen. So soll die Runde der städtischen Referenten, die gewissermaßen das Stadtkabinett bilden, künftig in Präsenz stattfinden und nicht nur digital. Beim Wohnungsgipfel wolle er auch den Stadtrat eng einbinden, sagte der neue Oberbürgermeister, der auf ein "gutes Miteinander" hofft und betonte: "Ich will nicht alles anders machen, aber manches besser."

Damit das alles klappt, hat Krause nicht nur Bücher von Hannah Arendt ("die wacht ein bisschen über mich"), Regisseur Helmut Dietl ("Münchnerischer kann man quasi nicht sein") oder seinem bei Amtsantritt sogar noch jüngeren Vorgänger Hans-Jochen Vogel (SPD) in seine Bücherwand im OB-Büro gestellt. 

Olympische Fackel und Schlegel als Glücksbringer

Darin befinden sich "als Glücksbringer" auch eine olympische Fackel im Hoffen auf eine erfolgreiche Olympia-Bewerbung seiner Stadt - und ein Schlegel für den Fassanstich. Der Anstich des ersten Fasses auf dem Münchner Oktoberfest gilt als vielleicht wichtigste, in jedem Fall aber öffentlichkeitswirksamste Amtshandlung eines Oberbürgermeisters der bayerischen Landeshauptstadt. (dpa)
 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es ein temporäres Tempolimit auf Autobahnen geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Ralf Wintergerst, CEO von Giesecke+Devrient, weist auf einen sehr wesentlichen Umstand der deutschen Politik hin: „Es gibt hierzulande sehr viele Veto-Punkte, wo der eine aus Eigeninteresse den Vorschlag des anderen blockieren kann."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz