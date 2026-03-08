Kommunales

Wer regiert bald in Neuburg an der Donau? Das muss die Stichwahl entscheiden. (Foto: dpa/imageBROKER/fotoping)

08.03.2026

Stichwahl in Neuburg: Grünen-Kandidat vor CSU-Bewerber

Stichwahl um das OB-Amt in Neuburg: Der CSU-Mann Enghuber tritt in zwei Wochen gegen den grünen Bewerber Schoder an. Der geht schon zum zweiten Mal ins Finale – und liegt nun sogar vorn

In Neuburg a.d. Donau kommt es im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters in zwei Wochen zur Stichwahl zwischen dem Bewerber der CSU, Matthias Enghuber, und dem grünen Bewerber Gerhard Schoder. Schoder lag nach dem vorläufigen Ergebnis mit 38,4 Prozent der Stimmen vorn, der ehemalige Landtagsabgeordnete Enghuber holte 32,7 Prozent der Stimmen. 

Kandidat von Grünen und der SPD

Schoder ist bereits zum zweiten Mal in der Stichwahl. Vor sechs Jahren hatte er in der Stichwahl gegen den CSU-Amtsinhaber Bernhard Gmehling verloren. Schoder hatte seine Parteizugehörigkeit zu den Grünen im Wahlkampf nicht in den Vordergrund gestellt, er war zugleich Kandidat der SPD. 

Insgesamt bewarben sich fünf Kandidaten um die Nachfolge von Gmehling, der das Amt mehr als 20 Jahre innehatte und dieses Jahr 67 Jahre alt wird.

Falls Schoder das Rennen macht, wäre er aktuell der zweite grüne Oberbürgermeister Bayerns nach Martin Heilig in Würzburg. (dpa/BSZ)
 

