Wassermangel auf Berghütten – Heli liefert Trinkwasser

Die Hütten des Deutschen Alpenvereins (DAV) in den Alpen sind massiv von Wasserknappheit betroffen. „Wir haben auf fast allen Hütten derzeit Mangellagen, da werden die unterschiedlichsten Maßnahmen ergriffen“, sagte Sprecher Julian Rohn. „Das ist schon eine neue Dimension.“ Um den Küchenbetrieb aufrechterhalten zu können, wird etwa das Trinkwasser auf der Blaueishütte bei Berchtesgaden derzeit per Hubschrauber geliefert.

„Wir müssen leider unsere Waschräume geschlossen halten und können Trinkwasser nur in PET-Flaschen gegen Gebühr abgeben“, teilten die Hüttenbetreiber zudem auf Facebook mit. „Bitte habt Verständnis für unsere Situation!“

Auch andere Berghütten in dem Gebiet sind von extremem Wassermangel betroffen. „Wir haben noch nie den Fall gehabt, dass die Quellen nicht mehr geschüttet haben“, schilderte die Vorsitzende der Sektion Berchtesgaden, Gabi Schieder-Moderegger. Sie habe sich zwar mit einem Notfallplan vorbereitet, doch das Ausmaß habe sie überrascht.

Neue Dimension der Wasserknappheit

„Das ist leider bittere Realität, dass das Wasser ausgeht“, sagte DAV-Sprecher Rohn. Die Folge seien Wassersparmaßnahmen: Waschräume würden geschlossen und wasserintensive Spültoiletten durch Trockentoiletten ersetzt.

Nach zwei schneearmen Wintern und einer langen Trockenperiode ohne Niederschläge sei die Lage in diesem Jahr besonders angespannt. Vor allem hochalpine Hütten leiden darunter, dass Gletscher und Schneefelder immer weniger Wasser liefern.

Heli-Flüge und Sparmaßnahmen

Die Sektionen des Deutschen Alpenvereins unterhalten rund 320 Hütten in den deutschen und österreichischen Alpen. Wo Wasserquellen versiegen, sind teils aufwendige Umbauten nötig. Neben Trockentoiletten helfen auch kostenpflichtige Duschen, der Verzicht auf Untertassen oder kürzere Öffnungszeiten der Waschräume, um Wasser zu sparen.

In den Berchtesgadener Alpen wurden zudem mobile Toiletten auf die Hütten geflogen. Trinkwasser stammt dort unter anderem aus aufbereitetem Regenwasser. Reicht das nicht aus, muss Wasser per Hubschrauber transportiert werden. Ein Liter kostet Gäste auf der Blaueishütte deshalb vier Euro. Die Alternative wäre laut der zuständigen DAV-Sektion, die Hütte zu schließen. (dpa)