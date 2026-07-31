Landtag

Zum 40-jährigen Bestehen der Grünen-Landtagsfraktion blickten frühere und heutige Fraktionsmitglieder auf den Wandel der Partei zurück. (Foto: dpa/Peter Kneffel)

31.07.2026

40 Jahre Grüne im Landtag: Wandlung einer Partei

Vor 40 Jahren zogen die Grünen in den Landtag ein: eine wilde Zeit

Als die Grünen vor 40 Jahren erstmals in den Bayerischen Landtag einzogen, war Fraktionschefin Katharina Schulze gerade ein Jahr alt. Zum Jubiläum holte sie deshalb Zeitzeugen auf die Bühne – darunter die ersten Fraktionsvorsitzenden Hartmut Bäumer und Margarete Bause. Wie „Aussätzige“ seien die Grünen damals von der männerdominierten CSU behandelt worden, erinnerte sich Bäumer. Bause verwies darauf, dass neun Frauen der damals 15-köpfigen Fraktion angehörten. „Wir haben den Frauenanteil im Landtag damit auf einen Schlag verdoppelt“, sagte sie.

Bunt gekleidet, mit Strickpullovern, Turnschuhen, Sonnenblumen und einem Säckchen mit Tschernobyl-verstrahltem Heu zogen die Grünen 1986 ins Parlament ein. Mit 7,5 Prozent der Stimmen hatten sie vor allem der SPD Wähler abgenommen. Die Sozialdemokraten wollten ihre angestammten Plätze auf der linken Seite des Plenarsaals zunächst nicht räumen. Erst Landtagspräsident Franz Heubl (CSU) vermittelte – und mahnte die Neulinge zugleich, sich an parlamentarische Gepflogenheiten zu halten.

Früher Turnschuhe, heute Abendgarderobe

Beim Jubiläumsfest im Landtag zeigte sich, wie weit sich die Partei seitdem verändert hat. Statt Protestsymbolen dominierten Abendkleider und Anzüge, Schuhplattler sorgten für Unterhaltung. Unter den Gästen waren Vertreter von Kirchen und Wirtschaftsverbänden, der Präsident des Verfassungsschutzes sowie frühere CSU-Größen wie Günther Beckstein und Christa Stewens. Der CSU-Abgeordnete Steffen Vogel erschien passend zum Anlass im grünen Anzug und mit Turnschuhen.

„Wir sind gekommen, um zu bleiben, und unsere Geschichte ist noch lange nicht auserzählt“, sagte Schulze. Die Grünen hätten Bayern verändert – und sich selbst. Umwelt- und Gleichstellungspolitik seien heute politischer Standard. Zugleich habe die Partei dazugelernt: Freiheit und Sicherheit gehörten zusammen, Heimat könne ein positiver Begriff sein, Frieden brauche Verteidigungsfähigkeit und moralische Appelle allein reichten nicht aus.

Verantwortung statt Rebellion

Als Fazit zog Schulze, die Grünen seien heute weniger rebellisch – nicht weil sie ihre Ideale aufgegeben hätten, sondern weil Verantwortung der wirksamste Weg sei, diese umzusetzen. Damit beschrieb sie zugleich den Wandel einer Partei, die einst als Bürgerschreck galt und heute fest zum politischen Establishment in Bayern gehört. (Jürgen Umlauft)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die nichtkommerzielle Leihmutterschaft erlaubt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

Prof. Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln, sagt über die Deutschen: "Unser Mindset hat sich nicht weiterentwickelt – es ist in einer Art Biedermeier-Modus stehen geblieben."

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

> Änderung der Gemeindeordnung

Liebe Leserinnen und Leser des Kommunalen Taschenbuchs, die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern hat sich am 23. Dezember 2025 nach Redaktionsschluss (14. November 2025) nochmals geändert. Die entsprechenden Seiten können Sie hier herunterladen.

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz