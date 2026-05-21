AfD-Fraktion im Landtag setzt künftig auf Doppelspitze

Die AfD-Fraktion im bayerischen Landtag wird künftig von einer Doppelspitze geführt. Die bisherige Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner teilt sich den Vorsitz künftig mit Ulrich Singer, teilte die AfD nach der Wahl mit. Singer ist seit 2018 im Landtag und war von 2021 bis 2023 schon einmal Vorsitzender der AfD-Fraktion.

Neue Stellvertreter gewählt

Richard Graupner und Johannes Meier wurden als Stellvertreter bestätigt, neu gewählt als Vizechefs wurden Gerd Mannes, Benjamin Nolte und Andreas Winhart.

Wahl zur Halbzeit der Legislaturperiode

Die Wahl sei turnusmäßig für die zweite Hälfte der Legislaturperiode erfolgt, hieß es von der Fraktion. Nach der Landtagswahl im Jahr 2023 kam die AfD auf 32 von insgesamt 203 Sitzen. Sie lag damit gleichauf mit den Grünen. (dpa/lby)