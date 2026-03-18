Landtag

In Russland gibt es bereits Miniatomkraftwerke. Sie sind als Energiequellen in die Eisbrecher eingebaut. (Foto: dpa/TASS, Lev Fedoseyev)

18.03.2026

Anfrage der Grünen zeigt: Staatsregierung zweifelt an Söders Mini-AKW-Plänen

CSU-Chef Söder wirbt offensiv für Mini-AKW. Doch die eigene Staatsregierung bremst in einer Anfrage der Grünen: Es gebe kaum Erfahrungswerte, offene Kostenfragen – und es sei rechtlich aktuell ohnehin nicht umsetzbar

Ein kleines, serienmäßig gefertigtes Atomkraftwerk, das Strom für eine Region liefert – ohne die Risiken klassischer Reaktoren: Mit diesem Bild wirbt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für sogenannte Mini-AKW. „Bayern ist bereit für ein Pilotprojekt“, sagte er und sprach von einem „neuen Kapitel ohne die früheren Gefahren“. Gemeint sind sogenannte Small Modular Reactors, also kleinere, modular aufgebaute Reaktoren, die industriell vorgefertigt und anschließend vor Ort zusammengesetzt werden sollen.

Ob diese Technologie tatsächlich eine Option für Bayern ist, haben die Grünen im Landtag in einer Schriftlichen Anfrage hinterfragt. Die Antwort der Staatsregierung fällt deutlich zurückhaltender aus und verweist wiederholt auf offene Fragen, fehlende Erfahrungswerte und rechtliche Grenzen.

Technologie noch im Versuchsstadium

Nach Angaben der Staatsregierung befinden sich Small Modular Reactors „derzeit weltweit überwiegend noch in der Entwicklungs- oder Demonstrationsphase“. Ein kommerzieller Einsatz finde bislang nur in sehr begrenztem Umfang statt. Entsprechend seien belastbare Erfahrungswerte kaum vorhanden, sowohl im Hinblick auf Betrieb als auch auf Wirtschaftlichkeit.

Auch zu den Finanzen äußert sich die Staatsregierung zurückhaltend. Es gebe „keine belastbaren Aussagen zu den Kosten“ dieser Reaktoren. Damit lasse sich nicht beurteilen, ob Mini-AKW tatsächlich günstiger oder schneller zu errichten seien als konventionelle Kernkraftwerke. Aussagen über mögliche Strompreise oder wirtschaftliche Vorteile seien daher derzeit spekulativ.

Zudem weist die Staatsregierung darauf hin, dass viele Projekte aktuell auf staatliche Förderung angewiesen sind. Ob sich daraus langfristig tragfähige Geschäftsmodelle entwickeln lassen, sei offen. Auch deshalb lasse sich derzeit nicht sagen, ob die Technologie marktfähig werde oder lediglich in Pilotprojekten verbleibe.

Keine konkreten Planungen im Freistaat

Konkrete Projekte in Bayern gibt es nicht. Weder seien Standorte geprüft noch Genehmigungsverfahren eingeleitet worden. Die Staatsregierung stellt klar, dass entsprechende Vorhaben derzeit nicht vorbereitet werden. Auch Gespräche über konkrete Pilotprojekte seien nicht Gegenstand der aktuellen Planungen.

Zugleich verweist sie auf die geltende Rechtslage. Der Betrieb von Kernkraftwerken zur Stromerzeugung ist in Deutschland beendet. Ein Wiedereinstieg wäre nur durch Änderungen auf Bundesebene möglich. Bayern könne daher keine eigenständigen Projekte umsetzen, auch nicht im Rahmen eines Pilotversuchs.

Auch mögliche Standorte bleiben damit theoretisch. Ohne bundesrechtliche Grundlage und ohne konkrete Planungen gebe es keine belastbaren Aussagen dazu, ob und wo entsprechende Anlagen errichtet werden könnten. Fragen der Genehmigung, der Sicherheitsprüfung und der Einbindung in bestehende Energiesysteme seien ebenfalls offen.

Offene Fragen bei Sicherheit und Entsorgung

Neben Kosten und Recht sieht die Staatsregierung auch bei Sicherheits- und Entsorgungsfragen erheblichen Klärungsbedarf. Zwar würden neue Reaktorkonzepte teilweise mit höheren Sicherheitsstandards beworben, dennoch müsse weiterhin „eine sichere Entsorgung radioaktiver Abfälle gewährleistet sein“.

Die bestehenden Herausforderungen bei der Endlagerung würden durch neue Technologien nicht automatisch gelöst. Auch mögliche neue Abfallarten sowie Anforderungen an Lagerung, Transport und Zwischenlagerung seien bislang nicht abschließend bewertet. Entsprechende Konzepte befänden sich ebenfalls noch in der Entwicklung.

Kritik der Grünen

Martin Stümpfig, energiepolitischer Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag, kritisiert die Atompläne von Ministerpräsident Markus Söder scharf: „Die Antworten der Staatsregierung zu den Mini-Atom-Plänen sind eine einzige Offenbarung. Er hat keinerlei Plan, wie und wo sich solche Mini-Atom-Reaktoren überhaupt technisch umsetzen lassen.“

Söders Vorstoß sei „das nächste Kapitel in gefährlichen Atomfantasien“, so Stümpfig. Wer Verantwortung für kommende Generationen ernst nehme, müsse stattdessen in wirksamen Klimaschutz und Versorgungssicherheit investieren, etwa in erneuerbare Energien, leistungsfähige Netze, Speicher und Wasserstoff.

Den von der CSU angefachten Streit über einen Wiedereinstieg in die Atomkraft bezeichnet er als „Spiegelfechterei“. Mini-Reaktoren würden „auf absehbare Zeit keinen Beitrag zur Energieversorgung leisten“, während zentrale Probleme wie Sicherheitsfragen, ungelöste Endlagerung und hohe Kosten bestehen blieben. Entscheidend seien „verfügbare, skalierbare Lösungen statt teurer Scheinlösungen“. (loh)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll es einen staatlichen Tankrabatt geben?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Beilagen

> Das neue vbw Unternehmermagazin ist online

Bundesforschungsministerin Dorothea Bär will mit ihrer Hightech-Agenda Deutschland technologisch auf ein neues Level bringen. Im Gespräch mit dem vbw Unternehmermagazin spricht sie über die Herausforderungen.

> Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung ist online

Die Suche nach dem sichersten Ort für unseren Atommüll ist eine staatliche Jahrhundertaufgabe. Das einblicke-Magazin der Bundesgesellschaft für Endlagerung stellt vier Menschen vor, die diese Mission bei der Bundesgesellschaft für Endlagerung mit ihre

Jahresbeilage 2025

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2026

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 28.11.2025 (PDF, 16,5 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Das kunst- und kulturhistorische Online-Magazin der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | ePaper BSZ | Abo BSZ | Businessabo GVBI | Abo
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Kommunales Taschenbuch GVBl | Einbanddecke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Unser Bayern - Nachbestellen

Aktuelle Einzelausgaben des Online-Magazins „Unser Bayern” können im ePaper der BSZ über den App-Store bzw. Google Play gekauft werden.

appstore bsz ePaper appstore logo

https://apps.apple.com/de/app/bsz-epaper/id770850751

google play bsz ePaper google play logo

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.cominto.blaetterkatalog.bsz