Landtag

Landtagspräsidentin Ilse Aigner dankte in ihrer Rede den Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich für ihr wichtiges Engagement. (Foto: Bildarchiv Bayerischer Landtag)

03.11.2025

Bürgerpreis 2025: Brücken bauen durch Zuhören

Bürgerpreis 2025: Auszeichnungen für friedensstiftendes Ehrenamt

Helfen beim Streitschlichten, Unterstützen bei der Verständigung, Engagement für kulturelle Begegnung: Das Motto des Bürgerpreises lautete dieses Jahr „Frieden fördern, Freiheit leben, Brücken bauen“. Seit 25 Jahren würdigt der Landtag außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement und zeichnet entsprechende Initiativen aus.

„Die ausgewählten Preisträgerinnen und Preisträger leisten einen herausragenden Beitrag für ein friedliches Miteinander“, sagte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) bei der Verleihung im Landtag. Das zeige, dass Frieden auch das Ergebnis des Engagements von Bürgern sei.

In diesem Jahr setzte sich die Meederer Friedensbrücke aus Meeder in Oberfranken an die Spitze. Das Gemeinschaftsprojekt des Friedensmuseums, der Kirchengemeinde, der Anna-B.-Eckstein-Schule und der Kommune knüpft mit Lernwerkstätten, Lesungen, Ausstellungen und einem jährlichen Friedensfest ein dauerhaftes Netzwerk lokaler Friedenspraxis. Der erste Preis ist mit 25 000 Euro dotiert.

Konflikte selbstständig lösen

Auf Rang zwei folgt Seniorpartner in School, ein landesweites Projekt, bei dem Freiwillige ab 55 Jahren zu Schulmediatorinnen und -mediatoren ausgebildet werden. Sie unterstützen an 78 Grundschulen Kinder dabei, Konflikte selbstständig zu lösen und respektvolles Miteinander einzuüben.

Den dritten Preis erhält die Jüdische Kulturwoche „Le Chajim“ in Rothenburg ob der Tauber. Die jährlich im Oktober organisierte Reihe von Konzerten, Lesungen, Theaterabenden und Stadtführungen macht jüdisches Leben sichtbar. Zusätzlich sprach die Jury dem Europäischen Jugendprojekt Oberpfalz eine besondere Würdigung zu.

Insgesamt lagen 113 Bewerbungen vor. Der unabhängige Beirat aus Vertretern des Landtags, des Gemeindetags, des Städtetags und der Landtagspresse bewertete sie und legte die gestaffelte Vergabe des Preisgelds von 50 000 Euro fest. Die Wurzeln des Preises reichen auf einen CSU-Antrag von 1999 zurück.
„Die Kraft des Ehrenamts ist ungebrochen“, resümierte Aigner. (David Lohmann)

 

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll die praktische Führerscheinprüfung verkürzt werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!