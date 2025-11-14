Landtag

Zwei Polizisten stehen am Rande eines Feldes. Bei einer Übung zur Verteidigung am 22. Oktober ist ein Soldat der Bundeswehr durch einen Schuss der Polizei verletzt worden. Noch wird ermittelt, wie es dazu kommen konnte. (Foto: dpa/News5 | Lars Haubner)

14.11.2025

Innenminister nimmt Stellung: Wie kam es zur Beinahe-Katastrophe von Erding?

Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nimmt im Innenausschuss zum Vorfall in Erding Stellung, bei dem die Polizei einen Soldaten verletzte

Es war ein schlimmes Missverständnis, das auch tödlich hätte enden können: Bei einem Manöver der Bundeswehr in Erding verletzte die Polizei einen Soldaten – in der Annahme, dass dieser eine echte Bedrohung sei. Jetzt gab es dazu im Innenausschuss des Landtags einen Bericht mit Aussprache.

Am späten Nachmittag des 22. Oktober ging ein Notruf bei der Polizei ein: Im Erdinger Ortsteil Altenerding sei ein bewaffneter Mann in Tarnkleidung unterwegs. Sofort eilte ein Großaufgebot zur Straßenmeisterei, wo sich der Verdächtige aufhalten sollte. Gleichzeitig nahmen die Polizisten offenbar Kontakt zur Bundeswehr auf. Denn sie wussten: Auch in dieser Gegend sollte ab dem darauffolgenden Tag ein großes Manöver stattfinden.

Was in den folgenden wenigen Minuten im Detail geschah, ist Gegenstand der Ermittlungen. Fakt ist: Die Kräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord nahmen die Bedrohung ernst. Erst recht, als auf ihre abgegebenen Warnschüsse offenbar ein Schuss von Soldatenseite folgte. Dass es sich dabei um Übungsmunition handelte, war ihnen nicht bewusst. Die Polizei erwiderte jedenfalls das Feuer mit scharfer Munition, woraufhin ein Soldat im Gesicht getroffen und verletzt wurde. Nicht nur für Polizei und Soldaten war das eine Ausnahmesituation. Auch die Anwohner sowie Kinder, die auf einem Sportplatz in der Nähe spielten, waren schwer verunsichert.

„Ich war auch persönlich sehr erschüttert“, erklärte nun Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch im Innenausschuss des Landtags. Eine gute Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden und Bundeswehr sei heute wichtiger denn je. Umso tragischer sei, dass es ausgerechnet bei einer Großübung, bei der das Zusammenwirken von Bundeswehr, Polizei und Rettungskräften im Verteidigungsfall trainiert werden sollte, zu so einer Panne gekommen sei.

Noch ist nicht klar, warum sich nicht aufklären ließ, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Teilnehmer des Manövers handelte. Ebenso kann man sich fragen, warum von Soldatenseite in Richtung der Polizei geschossen wurde. Dachten die Soldaten, sie befänden sich schon mitten im Übungsszenario? Unklar ist auch, warum die Bevölkerung denken konnte, dass da ein schwer bewaffneter getarnter Straftäter unterwegs ist.

Es gibt klare Regeln für die Bekanntmachung

Für die Bekanntmachung von Bundeswehrübungen gibt es klare Regeln. „Nach unserem jetzigen Informationsstand wurden diese vorgeschriebenen Meldewege eingehalten“, sagte Herrmann. Der Fokus der Ermittlungen liege nun darauf, welche Informationen wann durch wen wohin übermittelt wurden. Dazu wurden laut Innenminister schon zahlreiche Nachrichten und Unterlagen ausgewertet und Zeugen befragt. Auch ein 3D-Scan des Geländes habe schon stattgefunden.

Inzwischen liegt auch eine Strafanzeige vor. Medienberichten zufolge klagt der Anwalt des verletzten Soldaten unter anderem wegen versuchten Totschlags. Daraus ist mittlerweile ein Vorermittlungsverfahren geworden. Herrin des Verfahrens ist die Staatsanwaltschaft Landshut, das 13. Dezernat des Landeskriminalamts ermittelt. Den Inhalt der Strafanzeige wollte Herrmann nicht kommentieren. Er sagte auch, er wolle nicht dem Ergebnis der Ermittlungen vorgreifen. Einige Sofortmaßnahmen wurden bereits in die Wege geleitet: So wurde eine Informationsplattform geschaffen, auf der mehr Details über die Übungen zur Verfügung stehen sollen. Und es werden nun Ansprechpartner genannt, die rund um die Uhr erreichbar sind. „Die Häufigkeit solcher Übungen wird wahrscheinlich weiter zunehmen“, sagte Herrmann. Deswegen werde man prüfen, wie man so einen Vorfall besser verhindern könne. Man müsse auch berücksichtigen, dass in Zeiten von Terroranschlägen eine größere Sensibilität in der Bevölkerung herrsche. 

Fehlerkette oder Verkettung unglücklicher Umstände?

„Aus purem Glück ist man an einer noch viel größeren Katastrophe vorbeigeschrammt“, sagte Florian Siekmann (Grüne). Er vermutete eine Fehlerkette, die sich ereignet haben müsse. Dem widersprachen mehrere Abgeordnete, allesamt früher bei der Polizei. „Eine Lagebewertung ist im Nachhinein immer sehr viel leichter“, sagte Holger Dremel (CSU). „Nach dem ersten Eindruck würde ich auch weniger von Schuldzuweisungen als vom Zusammentreffen unglücklicher Umstände sprechen“, meinte Richard Graupner (AfD). Christiane Feichtmeier (SPD) verwies auf die „Ausnahmesituation“, in der sich alle befunden hätten. Wolfgang Hauber (Freie Wähler) äußerte auch Verständnis für das Zurückschießen der Polizei – als Antwort auf das Soldatenfeuer. 

„Mir wäre auch daran gelegen, wenn das bald geklärt ist“, sagte Markus Trebes, Inspekteur der Bayerischen Polizei. Er warb um Verständnis für alle Beteiligten: „Es sind mehrere Menschen verletzt worden, einer körperlich, mehrere psychisch.“ Niemand habe böswillig gehandelt. Roland Weigert (Freie Wähler), der Ausschussvorsitzende, betonte, dass ein solcher Vorfall das Bewusstsein aller schärfen müsse: „Gesamtverteidigung ist heute ein wesentlicher Teil der Staatsfürsorge.“ (Thorsten Stark)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll auch nach Syrien abgeschoben werden?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
 
Mediadaten26
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 1. Januar 2026
(PDF 1,5 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
BR Player
Bayerischer Landtag
Bayerischer Landtag
Link zum Bayerischen Landtag
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!