Leben in Bayern

23.10.2025

Polizei schießt bei Übung in Oberbayern auf Soldaten - Ermittlungen laufen

Nach einem Schusswechsel bei einer Bundeswehr-Übung in Erding ermitteln die Behörden weiter. Ein Soldat wurde leicht verletzt - wie es zu dem Vorfall kam, bleibt vorerst offen

Nach dem Zwischenfall mit einem von der Polizei angeschossenen Soldaten im oberbayerischen Erding sollen die Hintergründe nun weiter aufgeklärt werden. Die Ermittlungen würden am Donnerstag fortgeführt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen.

Bei einer Großübung der Bundeswehr war am späten Mittwochnachmittag ein beteiligter Soldat von der Polizei angeschossen worden. Nach Angaben des Polizeipräsidiums in Ingolstadt hatten Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem sie einen Bewaffneten gesehen hatten. Die Polizei schickte daraufhin etliche Beamte zu dem Einsatzort.

Beteiligte Behörden sprechen von Fehlinterpretation vor Ort

Laut Polizei kam es dann zu Schussabgaben. Sowohl die Polizei als auch die Bundeswehr erklärten, dass es zu einer Fehlinterpretation der Situation gekommen sei. "Wie sich im Nachgang herausstellte, handelte es sich bei dem mitgeteilten Waffenträger um einen Bundeswehrangehörigen, der im Rahmen einer Übung vor Ort war", hieß es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums.

Der Soldat wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, allerdings glücklicherweise nur leicht verletzt. Er konnte bereits in der Nacht wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Geht die Bundeswehr-Großübung nun weiter?

Hintergrund war die von der Bundeswehr angekündigte Großübung Marshal Power. Dabei sollte der Kampf hinter einer fiktiven Frontlinie im Verteidigungsfall geübt werden - zusammen mit Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften. Die etwa 500 Soldaten der Feldjäger und die rund 300 zivilen Einsatzkräfte üben nicht auf abgezäunten Truppenübungsplätzen, sondern in der Öffentlichkeit.

Die erst am Mittwoch gestartete Übung sollte insgesamt eine Woche dauern. Ob sie wie geplant nun fortgesetzt wird, war zunächst unklar. 2024 starben in Bayern so viele Menschen durch Polizeikugeln wie seit 1997 nicht mehr. Mehr dazu lesen Sie hier. (dpa)

Kommentare (0)

Es sind noch keine Kommentare vorhanden!
Die Frage der Woche

Soll man Bezeichnungen wie Veggieburger verbieten?

Unser Pro und Contra jede Woche neu
Diskutieren Sie mit!

Die Frage der Woche – Archiv
Facebook
X
Instagram
Bluesky
BSZ-Newsletter
Vergabeplattform
Vergabeplattform

Staatsanzeiger eServices
die Vergabeplattform für öffentliche
Ausschreibungen und Aufträge Ausschreiber Bewerber

Jahresbeilage 2024

Nächster Erscheinungstermin:
28. November 2025

Weitere Infos unter Tel. 089 / 29 01 42 54 /56
oder
per Mail an anzeigen@bsz.de

Download der aktuellen Ausgabe vom 29.11.2024 (PDF, 19 MB)

E-Paper
Unser Bayern

Die kunst- und kulturhistorische Beilage der Bayerischen Staatszeitung

Unser Bayern

LesenNachbestellen

Aktuelle PDF-Ausgabe

Nur für Abonnenten

Unser Bayern – Inhaltsverzeichnisse

Abo + Bestellservice
Abo + Bestellservice
ABO
BSZ | Abo BSZ | Businessabo BSZ | ePaper
Shopping
Anzeigen Mediadaten
Shop
Staatszeitung Staatsanzeiger
Fachthemenplan/Mediadaten gültig ab 23. Mai 2025
(PDF 6 MB)
Kontakt
Anzeigen@bsz.de Tel. 089/290142-65/54/56
Shopping
BSZ-Onlineshop
Shop
Bücher Fachliteratur Redaktionsbeilagen Sonderdrucke
KontaktImpressumDatenschutz

Mediapartner

logo staatsanzeiger vektori Sta Logo lg v24

Cookie-Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies für ein optimales Webseiten-Erlebnis. Dazu zählen für den Betrieb der Website notwendige Cookies, Cookies für anonyme Statistikzwecke sowie Cookies für Komforteinstellungen. Weiterhin geben wir Informationen über die Verwendung dieser Website an unsere Partner für Analysen und soziale Medien weiter. Unsere Partner für soziale Medien erhalten ebenfalls Informationen über die Verwendung dieser Website und führen diese möglicherweise mit weiteren Daten zusammen. Sie können frei entscheiden, welche Cookie-Kategorien Sie zulassen möchten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen. Unser Impressum.

Notwendig

Notwendige Cookies machen diese Webseite nutzbar, indem sie Grundfunktionen wie Zugriffsschutz und Cookie-Einstellungen ermöglichen.

Präferenzen

Präferenz-Cookies speichern Website-spezifische Einstellungen wie etwa Sprache, damit Sie diese bei einem erneuten Besuch nicht neu konfigurieren müssen.

Statistiken

Statistik-Cookies helfen uns dabei, die Interaktion unserer Besucher mit unserer Website zu analyiseren. Die Daten werden dabei anonym gesammelt.

Marketing

Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.

Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!
Abo Anmeldung

Benutzername

Kennwort

Bei Problemen: Tel. 089 – 290142-59 und -69 oder vertrieb@bsz.de.

Sie haben noch keinen Zugang?
Jetzt bestellen!